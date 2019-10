L’association 60 Millions de consommateurs met en garde contre l’usage croissant des compléments alimentaires

Dans ce numéro spécial publié ce jeudi, le magazine 60 millions de consommateurs met en garde contre l'usage croissant de ce type de produit. 120 compléments alimentaires parmi les plus souvent achetés ont été passés au crible. Ce sont des produits censés résoudre les problèmes de sommeil, traiter le rhume, résorber la fatigue, améliorer le transit ou la masse musculaire, pour ne cite que quelques uns des usages. L'an dernier, les Français ont acheté 150 millions de boîtes de compléments alimentaires en tout genre.

Pas de preuves et peu d'information

Contrairement aux médicaments, les compléments alimentaires n'ont pas besoin de prouver leur efficacité ni leur innocuité. Les fabricants doivent juste fournir la composition de leurs produits, qui sont considérés comme des aliments.

Par ailleurs, il n'existe pas de règle européenne sur les quantités maximales qu'on peut avaler. Les limites varient selon les pays. Ainsi en France on recommande de ne pas dépasser 180 milligrammes par jour de vitamine C alors qu'au Portugal on peut aller jusqu'à 1000 milligrammes. Certains compléments, et notamment les vitamines, peuvent être trop dosés. Les additifs et les colorants qu'ils contiennent ne sont pas toujours sans risque.

Autre problème souligné par le magazine, les fabricants ne sont pas obligés de fournir une notice qui pourrait pourtant mettre en garde contre des effets indésirables ou des cocktails dangereux. Notamment quand on prend en même temps des médicaments.