"Méfiez-vous des formats XXL" : les conseils de la CLCV en Lorraine face à l'inflation

Chaque mois, le Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ, vous permet de consulter les prix de 37 produits du quotidien dans votre département. En avril, son prix moyen était de 108,28 euros , soit une hausse de deux euros en un mois seulement. Du jamais vu depuis novembre. "On est toujours sur une tendance forte, c'est ça le plus inquiétant", s'alarme le président de l'association de consommateurs la CLCV à Lunéville Marc Maginel.

Comme ces trois derniers mois, le sucre est le produit qui augmente le plus, avec +55% de hausse sur un an. Pour tenter de limiter au mieux les impacts de l'inflation sur votre budget, il y a toujours les conseils de base. "Faire attention aux fausses promotions, aux têtes de gondole, regarder le prix au kilo, le prix au litre, se baisser un peu dans les rayons".

"A la limite de la malhonnêteté"

Marc Maginel invite aussi à la prudence face aux formats familiaux. Il arrive "quelque fois" que ces formats XXL soient "moins intéressants que les formats classiques, c'est un leurre vis-à-vis du consommateur, on est à la limite de la malhonnêteté." Une enquête sur le sujet doit être prochainement publiée par la CLCV.