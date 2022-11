Mégabassines : pourquoi ces réservoirs d’eau agricoles font-ils autant débat ?

Considérées essentielles par certains agriculteurs pour irriguer leurs cultures, soumises à de rudes sécheresse, elles sont au contraire une aberration écologique pour leurs détracteurs. Que sont les mégabassines et pourquoi font-elles autant débat ?

Qu'est-ce qu'une mégabassine ?

Une mégabassine est une retenue d'eau à ciel ouvert, dont le fond est imperméable et dont la taille peut atteindre 10 hectares, soit 10 terrains de football. Ces retenues ne sont pas alimentées par l'eau de pluie mais par des pompes situées dans le sol, et plus précisément dans les nappes phréatiques superficielles, soit "une dizaine de mètres de profondeur", précise la préfecture des Deux-Sèvres, où seize de ces retenues doivent voir le jour, à franceinfo.

Alimentées en hiver, lorsque l'eau est plus abondante, elles sont utilisées pour l'irrigation des cultures l'été, quand les précipitations se font plus rares. Des seuils limites, au-delà desquels les remplissages des mégabassines sont interdits, seront imposés par les autorités "sur la base d'une analyse des incidences de remplissage notamment sur la ressource en eau superficielle (rivières et zones humides) et souterraine", détaille la préfecture_. _

Que leur reprochent les opposants ?

Alors que seize de ces mégabassines sont prévues dans le bassin de la Sèvre niortaise, pour assurer l'irrigation de 230 exploitations agricoles, les opposants au projet dénoncent "une vaste entreprise d'accaparement de l'eau" par de grandes exploitations céréalières, tournées en grande partie vers l'exportation.

Selon eux, alors que l'eau devient une denrée rare, il est absurde de vider les nappes phréatiques pour les stocker dans des espaces où l'eau sera soumise à l'évaporation, avant de servir à irriguer des cultures trop gourmandes en eau, comme le maïs. Selon Nicolas Girod, porte-parole de La Confédération Paysanne, "c'est un choix de modèle agricole. On est sur un projet d'industrialisation de l'agriculture". Les opposants à ces retenues d'eau défendent la mise en place d'autres mesures pour mieux partager et préserver l'eau : agroécologie, changement de cultures, retour des prairies, entre autres.

Delphine Batho, députée écologiste des Deux-Sèvres invitée sur franceinfo ce lundi, souligne également que "les habitants n'ont pas été consultés alors que c'est l'eau de nos rivières, c'est l'eau de nos nappes phréatiques, c'est l'eau potable". Elle rappelle que "le département des Deux-Sèvres a dû importer de l'eau de l'eau potable au cours de la saison".

Or, pour Nadia Carluer, hydrologue à l'INRAE Auvergne-Rhône-Alpes, interrogée sur franceinfo à l'occasion de la manifestation de samedi, "retenir de l'eau, ça a toujours un impact sur le milieu naturel (...) Dans les Deux-Sèvres, ce sont des bassines qui prélèvent l’eau dans la nappe : cela a un impact aussi sur les cours d’eau et milieux aquatiques alentours pendant l’été si la nappe n’est plus en mesure de les alimenter”.

"Pas de conséquences négatives pour les nappes"

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a souligné samedi sur France Inter qu'une étude publiée en juillet était "venue dire à quel point le projet (du bassin de la Sèvre niortaise, ndlr) n'avait pas de conséquences négatives pour les nappes" phréatiques.

Selon cette étude du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), le projet pourrait au contraire, par rapport à la période 2000-2011, augmenter "de 5% à 6%" le débit des cours d'eau l'été, contre une baisse de 1% l'hiver - sans prendre en compte l'évaporation potentielle des futures réserves, ni la menace de sécheresses récurrentes liée au réchauffement climatique.