Couzeix, France

C'était en 2000. Jean-Paul Boucharel, émailleur d'art à Limoges, recevait le prestigieux diplôme de "meilleur ouvrier de France". "J'ai le diplôme et j'ai la médaille, la médaille était remise à l'époque à la Sorbonne par Jack Lang", se souvient-il. Etre Meilleur Ouvrier de France était à l'époque un gage de prestige et d'excellence. "On y passe du temps. Sur mon sujet, j'avais travaillé 156 heures, c'est une bonne récompense, cela amenait une bonne clientèle, une réputation". Mais au fil des ans, Jean-Paul Boucharel a constaté un désintérêt pour les Meilleurs Ouvriers de France, ou en tous cas une certaine indifférence.

Un diplôme d'exception

"Disons qu'on n'en parle plus beaucoup des MOF, à part dans les métiers de bouche. Mais les petits métiers comme le mien ou comme les santonniers, les ébénistes, ne sont plus valorisés comme ils étaient avant", déplore-t-il. "C'est dommage car c'est quand même un diplôme d'exception, c'est comme être prix Goncourt en littérature" conclut-il.

Car Jean-Paul Boucharel voit dans cette désaffection un signe de déconsidération des métiers manuels élevés au rang de métiers d'art. Le sien l'a fait vivre durant 47 ans: Jean-Paul Boucharel a pris sa retraite, à Couzeix, il y a deux semaines...