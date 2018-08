Laval, France

De la viande mijotée aux épices, des feuilles de vigne, des beignets fourrés... Un festin se prépare et les cuisiniers sont loin d'être novices. Ils sont même très expérimentés, ayant travaillé dans le milieu de la restauration avant de venir en France.

Armine Segueg par exemple, est arménienne. Dans son pays elle a été prof de cuisine et chef de partie dans un grand hôtel et elle a hâte de se remettre aux fourneaux : "Ça me plaît beaucoup de travailler à la cuisine, faire plaisir aux gens pour déguster les plats que je prépare."

C'est l'objectif de ce brunch solidaire : mettre en valeur les compétences de ces exilés, leur donner une mission. Car faute d'avoir le droit de travailler, ils vivent difficilement l'attente de leur papiers.

Un traiteur solidaire ?

Rwaïda Ayache est à l'origine de cette initiative. Bénévole dans plusieurs associations à Laval, elle se lance dans ce brunch en espérant qu'il sera le premier d'une longue série : "On espère que le "Melting Popote" puisse naître à travers ça, que ce soit un traiteur solidaire, qu'on puisse être appelés pour des anniversaires, des mariages...".

Si ce rêve se réalise, cela pourrait permettre aux personnes non seulement de continuer à se former à la restauration, mais aussi de rencontrer des employeurs potentiels et faire avancer leur dossier auprès des autorités.

Pratique : vous pourrez venir dégustez ces spécialités dimanche dès 11 heures à Laval Plage, square de Boston. Le prix est libre, en fonction des moyens de chacun. La recette servira à financer les denrées d'un prochain rendez-vous culinaire.

Mahaut de Butler