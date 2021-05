Même au pays de "maçons de la Creuse", le BTP n'arrive plus à recruter

Le secteur du BTP vit une situation très tendue. Année après année, les entreprises du bâtiment et des travaux publics ont toujours plus de mal à recruter. Maçons, couvreurs, électriciens, conducteurs d'engins de travaux publics : on manque de tout! La Creuse n'est pas épargnée par ce phénomène.

Sept ou huit postes à pourvoir en Creuse chez l'entreprise Chaptard Construction

Face à cette situation, les entreprises de bâtiment se sentent impuissantes. L'agence guérétoise de l'entreprise Chaptard Construction a accroché trois affiches sur sa vitrine : " recrute chefs d'équipes et maçons".

Jérôme Blouet, le responsable égrène la longue liste des postes à pourvoir actuellement en Creuse dans son entreprise : " On a un poste de conducteur de travaux, un poste de métreur, des postes de chefs d'équipes ou chefs de chantiers et des postes de maçons. En posant des annonces sur les réseaux sociaux, dans les fédérations, dans les agences d'intérim, nous n'avons quasiment pas de CV qui arrivent".

La devanture de l'agence guérétoise de l'entreprise Chaptard Construction © Radio France - Camille André

L'entreprise fait actuellement travailler 27 personnes sur la Creuse, sur des chantiers à plusieurs millions d'euros, comme l'Ehpad d'Ajain ou pour une simple terrasse chez un particulier. Faute de bras, Jérôme Blouet doit imposer à ses équipes une organisation très serrée : "C'est à la demie-journée près". Il trie aussi les contrats : "On a énormément de demandes de particuliers, j'en ai deux à trois par jour. Je lève même le pied pour éviter de décevoir les clients", assure-t-il.

Tous les jours de nouvelles offres dans les agences d'intérim

En Creuse la plupart des entreprises du bâtiment connaissent les mêmes difficultés. Les agences d'intérim sont très sollicitées. Elisa Chabreyron est chargée de recrutement à l'agence Manpower à Guéret "tous les jours on a une nouvelle demande et on sait qu'on aura du mal à l'honorer", regrette-t-elle.

La jeune femme précise : "on manque tellement de ressources que n'importe quel candidat qui aurait au moins le souhait de travailler dans ce secteur d'activité et qui aurait envie d'apprendre, les clients et Manpower sont prêts à le former". Mais elle assure que ces sessions de formations sont régulièrement annulées faute de volontaires : " même en mutualisant avec d'autres agences d'intérim, on est en manque de candidats".

Si vous aimez bricoler, même sans formation, n'hésitez pas à postuler

Pour tenter d'attirer les candidats, la boîte d'intérim Manpower organise les "vendredis du BTP" tous les derniers vendredis de chaque mois, dans une quinzaine d'agences : dont celle de Guéret. Elle incite les personnes intéressées par le secteur du bâtiment à venir en agence se signaler. Les professionnelles s'en occuperont en priorité.

"Si chez vous, vous aimez faire de l'aménagement intérieur ou extérieur, si vous avez aidé un ami à construire sa maison, c'est déjà une base pour pouvoir apprendre un métier dans ce secteur d'activité" assure Elisa Chabreyron.

Elle prétend que la loi de l'offre et de la demande a tiré vers le haut les salaires des professionnels du BTP. "Je ne dis pas qu'on va démarrer une mission à 2000 euros net par mois si on n'a pas de qualification. Mais si on a envie d'apprendre et qu'on s'investit dans ce secteur, il faut savoir qu'un maçon gagne quand même plutôt bien sa vie".

Le smic horaire brut est actuellement à 10,25 euros. La jeune femme assure que les personnels du BTP qui ont un peu d'expérience peuvent commencer autour de 11,5 euros de l'heure et monter jusqu'à 17 euros de l'heure lorsqu'ils encadrent des équipes.