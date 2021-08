Même avec le pass sanitaire, les restaurateurs de La Rochelle ont du monde

Si certains établissements constatent une baisse de fréquentation depuis la mise en place du pass sanitaire, les bars et restaurants de La Rochelle continuent d'avoir du monde. Les touristes sont présents, avec leur QR code.

Un peu plus d'une semaine après la mise en place du pass sanitaire dans les bars et restaurants, les professionnels n'ont pas vu de changement au niveau de la fréquentation.

Des terrasses remplies, des serveurs qui courent d'une table à l'autre... Après une semaine à travailler avec le pass sanitaire, celui-ci n'a pas eu de réelle incidence sur les restaurants et les bars du port. D'après eux, la fréquentation reste la même, ou baisse très légèrement.

Près de 200 couverts chaque midi

Séverine, responsable de l'établissement Le bateau ivre près de la Tour de la Chaîne, fait des services comme avant : "Entre 140 et 200 couverts chaque midi, _c'est pareil qu'en juillet, pareil que le jour avant que le pass sanitaire soit mis en place_." La Boussole, rue Saint-Jean-du-Pérot, fait aussi ses 200 couverts chaque midi : "Il y a peut-être un tout petit peu moins de monde, mais il faut aussi dire que la météo n'a pas toujours été en notre faveur."

D'autres restaurateurs partagent ce constat. Du côté du Gabut, Thomas, serveur au Kadoura, voit aussi autant du monde qu'avant le pass sanitaire : "Il y a beaucoup de touristes. Ils présentent leur QR code, ils sont très conciliants. Nous n'avons pas de souci." L'équipe du Kadoura était inquiète par l'arrivée de cette nouvelle contrainte : "On a réfléchi à mettre en place de la vente à emporter, si jamais le chiffre d'affaires ne suivait plus. Mais aujourd'hui, on n'en a pas besoin."

Les restaurants qui fonctionnent avec des habitués ont plus de mal

Dans le bar de Neel, l'affluence reste la même, mais les clients ont changé : "On est un bar plutôt jeune habituellement, mais là je sers beaucoup de personnes âgées, _la moyenne d'âge est plus élevée_."

Si l'on quitte le port, certains restaurants sont moins enthousiastes. Celui d'Elisa, Les Hédonistes, a perdu 50 % de sa clientèle depuis qu'il faut présenter un QR code pour s'asseoir. "Je fonctionne surtout avec des habitués ici, rappelle la propriétaire. Depuis le pass, mon chiffre d'affaires est divisé par deux."

Les professionnels restent prudents. Certains appréhendent l'arrivée du mois de septembre, quand les touristes auront quitté la côte.