Même avec les grosses chaleurs, les touristes seront bien présents le week-end du 15 août en Mayenne

À la veille du week-end du 15 août 2022, la Mayenne subit toujours la troisième vague de chaleur qui s'abat sur l'ensemble de la métropole française. Les températures ne font pas pour autant fuir les touristes du département : ils seront bien présents pour l'un de ces derniers week-ends stratégiques de l'été.

"Trouver de la fraîcheur"

Dans le pays de Meslay-Grez, dans le Sud-Mayenne, Carole Alvarez, responsable des logements touristiques de la communauté de communes, n'a plus de chambre à louer. "Nous avons aucune annulation par rapport aux vagues de chaleur, rapporte celle en charge des réservations de deux campings et d'un village de gîtes. La demande d'hébergements est plutôt croissante." Grâce à la base de loisirs de la Chenaie, à Saint-Denis-du-Maine, les touristes trouvent refuge dans "la baignade et la fraîcheur".

Le camping des loisirs, à Évron, signe lui aussi complet pour le week-end du 15 août. L'attractivité mayennaise s'inscrit comme une véritable tendance à venir pour son patron, Emilien Leroy : "Il y aura une migration touristique du sud-est vers le nord-ouest", les températures actuelles nécessitant dans tous les cas une adaptation et une flexibilité de la part des visiteurs.

Visites le matin, accrobranche et canyoning

Un rôle dont doivent s'emparer les professionnels du tourisme, estime Laëtitia Marion, la directrice des Gîtes de France dans le département mayennais : "Les touristes vont préférer visiter Sainte-Suzanne le matin plutôt que l'après-midi." La patronne du label cite d'autres exemples de sorties plus adaptées à la vague de chaleur ambiante : l'accrobranche du domaine de l'Orbière, à Forcé, près de Laval, et le canyoning de la vallée de Saulges, dans les Coëvrons.

Laëtitia Marion comptabilise 95 % d'occupation sur ses gîtes labellisés pour ce week-end du 15 août. "Cet été, tous les types de territoires [de la Mayenne], davantage dans la campagne ou avec plus d'activités touristiques, profitent de cet afflux de touristes", ajoute la directrice de la marque.