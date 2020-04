Même confiné, le porcelainier de Limoges Michel Bernardaud gère jour et nuit son entreprise

Depuis leur création il y a 157 ans à Limoges, les Porcelaines Bernardaud ont traversé un grand nombre de crises mais celle du coronavirus est bien sûr inédite. Pas question toutefois de baisser les bras raconte Michel Bernardaud, le patron de l'entreprise.

"Je vis ce confinement de manière très active"- Michel Bernardaud

"J'ai fait le choix de garder nos unités de production ouvertes à Limoges et Oradour-sur-Glane en prenant toutes les précautions nécessaires... je vis donc ce confinement de manière aussi active que possible" confie Michel Bernardaud qui reste avant tout un chef d'entreprise même pendant cette période si particulière. Il se déplace régulièrement dans ses usines en Haute-Vienne pour s'assurer que tout se passe bien. "Il faut que nous gardions un esprit de résistance et de combativité car je pense aussi à l'avenir de notre entreprise"explique t-il encore.

Un chef d'entreprise qui jongle avec les fuseaux horaires

La journée "confinée" de Michel Bernardaud est rythmée par des contacts téléphoniques , des réponses aux mails, des visio-conférences qui le transportent à l'autre bout de la planète. "Je suis de très prés nos filiales au Japon, en Chine et aux Etats Unis qui continuent à fonctionner ... car nous avons encore des commandes et il faut continuer à remplir nos stocks". Michel Bernardaud pense à "l’après"et ses journées sont bien remplies. Il avoue parfois se lever la nuit pour tenir compte des fuseaux horaires et joindre ses collaborateurs en Asie ou aux Etats Unis.

D'ailleurs de par ses relations à l'autre bout du monde Michel Bernardaud a été contacté notamment par la ville de Limoges pour essayer de faire livrer des masques en Limousin.