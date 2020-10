Même écourtée, la braderie de Noël du Secours populaire de Haute-Vienne a fait des heureux

La braderie sur les jouets et décorations de Noël du Secours populaire de Haute-Vienne est déjà terminée. Elle n'aura pu ouvrir que trois jours durant lesquels les Limousins ont pu venir faire des achats à des prix très réduits. Les bénéfices de ces ventes, forcément restreints, vont permettre de financer des actions de solidarité de l'association.

Des jouets qui se transmettent

Avec plusieurs sacs remplis de jouets "vintage" dans les mains, Caroline quitte la braderie, ravie. Pour seulement 14 euros dépensés, elle repart avec avec plein de cadeaux de Noël pour sa fille et d'autres enfants. "Une fois que les enfants n'ont plus l'âge, je redonne les jouets, soit à d'autres enfants soit au Secours populaire", explique la mère de famille. "_Ça a une valeur éducative d'_apprendre aux enfants de ne pas consommer que du neuf mais aussi de l'occasion", argumente Caroline. Et l'argent donné "sert à une association d'insertion qui aide les plus démunis, c'est de la solidarité", poursuit-elle.

Un manque de financement dans un moment crucial

Cette année, avec seulement trois jours de braderie faute de confinement, les recettes du Secours populaire de Haute-Vienne seront forcément moins importantes que prévu. "C'est un crève-cœur car c'est une des sources de financement importantes de notre campagne de Noël par exemple", explique José Larroque du Secours populaire de Haute-Vienne. Cette campagne aura malgré tout bien lieu.L'association va également maintenir son aide alimentaire et l'accueil des personnes en difficulté en Haute-Vienne pendant le confinement. "On se doit d'être présents pour nos bénéficiaires car l'épidémie a contribué à renforcer les inégalités", précise José Larroque.

Le secours populaire de Haute Vienne lance un appel aux dons pour aider l’association à faire face aux difficultés financières. Ces dons sont à adresser au 6 rue Fulton 87 280 LIMOGES ou peuvent être faits par carte bancaire sur le site www.spf87.org.

Un numéro d’appel d’urgence est également activé pour les demandes d’aides dans le département : 06 78 84 21 19.