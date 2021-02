Même en cas de nouveau confinement, Bovetti Chocolat "optimiste" pour Pâques

À un mois et demi de Pâques (dimanche 4 avril 2021), le directeur de Bovetti Chocolat, Valter Bovetti, se veut optimiste pour la santé de son entreprise, quelles que soient les restrictions sanitaires à venir."Je pense que cette année, nous n'aurons pas de confinement au moment de Pâques", prédit-il. "Mais ce n'est pas pour autant que nous aurons de superbes fêtes de Pâques, car les vacances tombent juste après, et c'est très dommage pour nous."

"On navigue au jour le jour quant à la quantité de chocolat que nous produisons", poursuit Valter Bovetti. "Pour tout ce qui concerne les expéditions, ce qui part hors du site de Terrasson, ce n'est pas un problème ! On a des commandes, on produit en fonction. Pour ce qui concerne les boutiques et le musée, on a tout une équipe sur le pied de guerre qui décide s'il faut ralentir ou accélérer la production.

On ajustera dans les deux dernières semaines en travaillant s'il le faut le samedi et le dimanche pour pouvoir coller au marché.

Malgré le gros coup dur à Pâques l'an dernier, la société de chocolats a dégagé un chiffre d'affaires en hausse en 2020 explique Valter Bovetti : "Nous avons pu compter sur nos clients anciens et fidèles, comme les épiceries fines. Et puis une partie de notre activité s'est déplacée sur des petites chaînes comme Biocoop. On a perdu 30 à 40% sur certains secteurs comme les boutiques, mais on a pu rattraper avec le secteur bio."