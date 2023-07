"Même une voyante m'a appelé !" : l'incroyable buzz de Fred, saisonnier bayonnais à Capbreton

Fred, saisonnier bayonnais de 56 ans, explique qu'il est plutôt solitaire. Pas habitué, donc, à recevoir des centaines de messages de soutien après son appel à l'aide, lancé sur Facebook ce samedi 29 juillet. "Je suis saisonnier à Capbreton [...] je travaille dans un restaurant [...] je recherche un endroit où dormir et toilettes après le taf. J'ai une tente 2 places pour un petit bout de terre chez l'habitant, bien sûr je paye, urgent merci". En quelques heures, ce post publié sur un groupe Facebook de Landais de la côte est partagé par plus de 3 300 personnes !

Sur Facebook, le post de Fred a été partagé plus de 3 300 fois en quelques heures. - Capture d'écran - Facebook

"J'ai même reçu un appel d'une voyante, qui me disait qu'elle voyait pour moi des jours meilleurs, un avenir rayonnant. Cela m'a fait rire parce que vous savez, quand vous êtes au fond du trou, ça ne peut que s'améliorer... donc je me suis dit que moi aussi je pouvais être voyant !", s'amuse Fred ce lundi. "Quand j'ai vu tous ces messages de soutien j'étais content, je me suis dit que parmi tous ces gens qui m'écrivaient, on allait bien trouver une solution". Grâce à ce post, il trouve finalement un Landais qui accepte de l'accueillir gratuitement dans son jardin. "Il m'a mis l'eau, l'électricité, c'était super. J'étais bien mieux que les nuits précédentes, où j'avais dormi dehors".

Une meilleure offre

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, Fred rencontre un autre restaurateur de Capbreton, confronté à un problème tout aussi connu des Landais que celui du logement sur la côte : un de ses saisonniers est parti au beau milieu de l'été en raison du travail trop difficile, il lui manque une personne à la plonge. Il propose le poste à Fred, avec en prime un logement. Fred a commencé ce lundi matin et dort désormais dans un T2. Il ne se présentera donc pas à son premier jour de travail ce mardi dans le premier restaurant qui l'avait embauché. "Mais dans celui-ci, au moins, j'ai un logement. Et le contrat est plus long", justifie Fred.

Les restaurateurs obligés d'organiser les hébergements

Le premier restaurateur censé embaucher le Bayonnais, que France Bleu Gascogne a contacté, explique utiliser un réseau de connaissances, en particulier de personnes âgées, qu'il recommande à ses employés pour être hébergés en échange d'un peu de compagnie et de petits services comme des courses ou du jardinage. Selon lui les 12 places dont il dispose étaient prises. Le second restaurateur, lui, explique proposer directement des logements ou chambres à ses saisonniers lorsqu'il les embauche.