L’entreprise Carrément Jeu participe au patrimoine local au travers de ses jeux magnétiques conçus spécialement pour le Musée du Lac de Sanguinet et pour l’Office de Tourisme d’Hossegor.

Memolo XL : des jeux magnétiques adaptés pour Hossegor et Sanguinet

Le Memolo, c’est un concept inventé par l’entreprise landaise Carrément Jeu. Un concept qui se décline aujourd’hui. Le jeu magnétique, qui est à la fois un memory et un loto, se développe : il existe une version pour le Musée du Lac de Sanguinet et une autre pour l’Office de Tourisme d’Hossegor, en vente directement et exclusivement sur place.

Pour le Musée du Lac, il s’articule autour de 12 pièces du musée avec en plus des fiches pédagogiques où sont expliquées des pièces de l’âge de fer, de l’âge de bronze et de l’Antiquité. « Ça permet de rester en lien avec le musée, c’est un jeu à emmener chez soi après la visite », explique l’une des co-fondatrice de Carrément Jeu, Marie-Hélène Vincent.

Interview de Marie Hélène Vincent dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour l’Office de Tourisme d’Hossegor, l’entreprise landaise s’appuie sur 6 animaux présents dans l’environnement de la station balnéaire, comme le bernard l’hermite. En plus du memory et du loto, une 3ème façon de jouer est proposée : le domino.

« C’est important de s’inscrire dans le patrimoine local : on est très fières de participer à ça ». L’objectif pour Carrément Jeu est d’élaborer des produits sur-mesure pour les musées.

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.