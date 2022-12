Menace de fermeture de l'hypermarché Auchan de Mulhouse, les salariés inquiets pour leur avenir

C'est une mauvaise nouvelle qui tombe mal, en pleine période de fêtes de fin d'année. Les 140 salariés de l'hypermarché Auchan Mulhouse-Bourtzwiller sont inquiets. Le magasin de 9.000 mètres carrés risque de fermer ses portes le 1er janvier 2023.

ⓘ Publicité

Enseigne en perte de vitesse

Le groupe de distribution bourguignon Schiever, aux manettes depuis 2015 sous la marque Auchan, ne renouvelle pas la location-gérance et Auchan ne souhaite pas reprendre l'enseigne. Sur place, c'est donc l'attente et l'angoisse, d'autant que le mot fermeture n'a pas encore été officiellement prononcé.

"On sait qu'on doit faire un inventaire à partir du 2 janvier, mais rien n'est clair. Je pense que c'est le pire qui nous attend. Cette situation est très dure à vivre. Il y a des salariés avec plusieurs années d'ancienneté, beaucoup ont aussi plus de 50 ans. C'est dur à vivre," explique Thérèse Randaxhe pour la CFTC, le syndicat majoritaire.

Il y a 25 ans, c'était l'enseigne Mammouth qui était installée. Puis ensuite Auchan. Face aux difficultés en 2010, l'enseigne low coast d'Auchan Prixbas a été testée, mais ça n'a pas été concluant. Désormais, c'est le groupe bourguignon Schiver qui est aux manettes sous la marque Auchan depuis sept ans.

Inquiétude dans la galerie marchande

Dans la galerie marchande, c'est aussi l'inquiétude. Il ne reste qu'une dizaine de magasins et les commerçants sur place demandent qu'une nouvelle enseigne s'installe en cas de fermeture d'Auchan.

"Faut que ça se passe vite. Si rien ne se présente entre les mois de janvier et mars, ça va devenir plus difficile pour mon activité," explique Fabien Genestier, le plus ancien commerçant de la galerie marchande. Il tient un commerce d'encadrement. Au plus fort de l'activité, il y avait encore une trentaine de commerces dans la galerie marchande.