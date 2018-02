Les syndicats de Météo France lancent un préavis de grève pour les deux derniers vendredis des vacances scolaires. S'il neige et que l'arrivée des touristes est perturbée, ils se réservent le droit de faire grève pour contester la suppression de 500 postes d'ici 2022.

Savoie, France

Les syndicats de Météo France lancent un préavis de grève pour les deux derniers vendredis des vacances scolaires, le 23 février et le 2 mars. Ils contestent la suppression de 500 emplois d'ici 2022 sur 3 000 et la menace qui pèse sur les stations météo de haute montagne dont celle de Chamonix et Bourg-Saint-Maurice où travaillent 11 agents.

Les météorologues se réservent donc le droit de faire grève si le temps tourne au mauvais et perturbe l'arrivée des vacanciers pour montrer à quel point ils sont "indispensables".

Le gouvernement a effectivement demandé a Météo France de faire un effort de 15% d'économie. Les départs à la retraite ne devraient pas être remplacés.