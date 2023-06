Menacé de fermeture, le Planning Familial de l'Hérault lance un appel aux dons

C'est une situation inédite pour le Planning Familial 34. L'association qui défend le droit à la contraception, à l'avortement et à l'éducation à la sexualité est menacée de fermeture à cause de ses difficultés financières. La faute à l'inflation, et à plusieurs baisses de financements.

"On a besoin de 80.000 euros d'ici la fin de l'année"

Les subventions de l'Etat et des organismes de santé ne suffisent plus à combler le déficit. "On a besoin de 80.000 euros d'ici la fin de l'année", affirme Carine Favier, administratrice et mandataire légale de l'antenne héraultaise. C'est pourquoi l'association lance un appel aux dons, avec une cagnotte mise en ligne à la mi-juin. "Nous avons déjà été obligés de nous séparer, pour fin juin, de 3 personnes. On va passer de 12 équivalents temps-plein à 9 et quelques", ajoute-t-elle. "On a ce cap à passer fin 2023. D'après les personnes qui nous accompagnent, on ne peut pas le passer sans un coup de pouce exceptionnel des financeurs et de la population."

Le Planning Familial de l'Hérault a rencontré 23.500 personnes en 2022. Pas question, pour Carine Favier, que l'association cesse d'exister : "On a un rôle important sur notre côté généraliste. Souvent, on arrive ici pour avoir une pilule du lendemain, et puis on peut aborder d'autres questions, détecter des problèmes de violences, des difficultés dans la relation avec les parents, etc."

La cagnotte a déjà récolté presque 5.000 euros en seulement quatre jours. "Ça nous encourage ! Il est hors de question qu'on disparaisse", sourit Carine Favier.