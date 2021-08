Menaces, avis négatifs : le quotidien des bars qui imposent le pass sanitaire dans les Pyrénées-Orientales

Depuis le 27 juillet, plusieurs bars et restaurants des Pyrénées-Orientales ont l'autorisation de rester ouvert jusqu'à 2 heures du matin malgré le couvre-feu pour ces établissements. Pour entrer, les clients doivent présenter un pass sanitaire. Les gérants font face à des menaces et des critiques.

"Demande le pass sanitaire alors qu'il n'est même pas encore en vigueur. Une honte !", "Collabo, le pass en avance ne passe pas pour moi, j'irais ailleurs". Voilà le genre de commentaires visibles sur les établissements où le pass sanitaire est déjà en place dans les Pyrénées-Orientales. Depuis le 27 juillet, une vingtaine d'établissements peuvent rester ouvert jusqu'à 2 heures. Depuis, les gérants font face à des critiques et des menaces. Des plaintes ont été déposées.

Des avis négatifs

Depuis le début de cette expérimentation dans le département, la situation tourne au cauchemar pour les gérants de ses établissements. Pour commencer, les critiques négatives sur internet ont considérablement augmenté depuis la mise en place du pass sanitaire. "C'est drôle, j'ai des remarques concernant les plats que je propose soi-disant dans mon établissement alors que je suis un bar", s'amuse un gérant qui tente de plaisanter de la situation.

Certains gérants répondent aux attaques sur internet © Radio France - Capture d'écran

D'autres, tentent de raisonner les internautes en répondant aux commentaires : "Monsieur tenez-vous informé de ce qu'il se passe en France il me semble que vous ayez un train de retard. Quant à votre insulte de collabo je ne vous permets pas !". Mais les réponses des gérants sont rares. "C'est inutile, ils ne cherchent pas à débattre, raconte l'un d'entre eux très fatigué par la situation". Des commentaires qui proviennent souvent des mêmes comptes.

Depuis quelques jours les messages négatifs pleuvent sur les pages où les gérants demandent déja le pass sanitaire - Capture d'écran

Des menaces de mort

Après les menaces en ligne, certains ont décidé de passer à la vitesse supérieure. "Nous avons droit à des insultes par téléphone", raconte le gérant des établissements autorisés à ouvrir après 23 heures. Certains ont même trouvé les numéros de téléphone privé des patrons. Des messages qui vont parfois jusqu'à l'intimidation et des menaces de mort.

Une surveillance importante

C'était encore plus violent sur les réseaux sociaux - Brice Sannac, président de l'UMIH 66

Face aux menaces à répétition, quatre plaintes ont été déposées par des professionnels du département. Une situation que surveille très sérieusement l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie). "On a eu la double peine. D'abord physiquement avec des personnes qui viennent, qui râlent, qui ne comprennent pas. Puis ensuite, c'était encore plus violent sur les réseaux sociaux. Notamment sur la e-réputation (réputation sur internet, NDLR) de nos établissements, des contacts téléphoniques très très virulent. On regarde tout ça de près avec les services de l'État. On peut pas s'en prendre à une personne, mettre son numéro sur internet, l'insulter de nazi", insiste Brice Sannac, le président du syndicat.