Menacés de licenciement, les 17 employés de Knauf à Vendargues se mettent en grève

Les 17 employés de l'entreprise Knauf à Vendargues sont en grève. Ils ont appris le 26 juin que leurs postes allaient être supprimés et l'usine de production dans laquelle ils travaillent serait réutilisée pour de la logistique. Une réorganisation de l'entreprise qui découle "de difficultés économiques au niveau national**,** explique Sebastien da Silva Inacio, le directeur général de Knauf Industrie. Nous sommes en perte de volume depuis quelques années. Sur les vingt sites de production on a donc pris l'option d'envisager un projet de réorganisation. Cela engendrerait la fermeture de quatre sites et à la transformation d'un cinquième site en plateforme logistique, celui de Vendargues."

Avec cette réorganisation, 123 postes sont menacés au niveau national et 52 nouveaux postes seront à pourvoir. Exemple à Vendargues, les 17 employés risquent de perdre leur emploi dans la production mais le bâtiment est conservé pour en faire un site de logistique pour Knauf. Trois salariés seront recrutés pour ces missions de logistique.

Le piquet de grève des employés de Knauf à Vendargues © Radio France - Eloïse Roger

À Vendargues on fabrique du polystyrène, vendu principalement aux mareyeurs pour y mettre les poissons lors de la pêche. Presque tous les employés ont dix, vingt, parfois même trente ans d'expérience dans l'entreprise. Et cette annonce a été un véritable choc pour eux. "Le vendredi on recevait une convocation pour une réunion et le lundi on nous disait, en visioconférence, avec tous les employés basés en France", raconte Jean-Pierre Boniface, délégué du personnel sur le site de Vendargues.

"Sur le site il y a beaucoup de personnes qui ont de l'ancienneté et la mobilité j'y crois pas trop. Les sites les plus proches seraient à trois ou quatre heure de route", expose Frédéric Saint-Pierre, le délégué FO de l'entreprise. C'est le cas de Laurent qui travaille à Knauf depuis 27 ans. "J'ai ma famille, mes enfants ici, j'ai un crédit pour la maison. Quand vous vous investissez dans une entreprise et qu'on vous jette comme ça, on nous sacrifie", déplore le quinquagénaire.

Alors pour s'opposer à cette annonce, un piquet de grève a été installé sur le bord de la route, devant l'entreprise. Presque tous les employés sont là, assis sur des chaises, un barbecue allumé. En passant, plusieurs voitures klaxonnent pour les encourager. Sur le grillage ils ont attaché des croix, comme dans un cimetière avec le prénom de chacun des employés écrit dessus.

Les prénoms de tous les employés de Knauf à Vendargues ont été inscrits sur des croix en signe de protestation contre la réorganisation nationale de l'entreprise © Radio France - Eloïse Roger

De son côté la direction se veut rassurante. Elle priorisera les employés de Vendargues pour la cinquantaine de postes que la réorganisation engendrera et prévoit également des mesures d'accompagnement pour retrouver du travail aux personnes licenciées. Sur le site de Vendargues la fin de la production est envisagée dans trois mois.

Une réunion avec la direction est prévue ce mardi 11 juillet sur le site de Vendargues.