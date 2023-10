Menaces de suppressions de postes à la CCI de Bayonne en raison de la baisse des dotations de l'État

La chambre de commerce et d'industrie sur les bords de l'Adour à Bayonne va devoir se serrer la ceinture. Son budget annuel de 2,2 millions d'euros va être amputé de 25 % entre 2024 et 2027. Une baisse des dotations de l'État qui n'est pas neutre. De quoi inquiéter les 265 salariés de la chambre, dont la mission d'aides et de conseils aux petites et moyennes entreprises risque une réduction. Des suppressions de postes sont possibles et inquiètent le président de la CCI, André Garreta. "La nouvelle baisse pluriannuelle obligerait à nous séparer de plus de 1500 collaborateurs pour l'ensemble du réseau des chambres de commerce", déplore-t-il.

"Je ne vois pas comment nous pouvons continuer à assurer nos nombreuses missions"

Ces dix dernières années, le budget a déjà été réduit de 60 % pour les services généraux, et 40 % des effectifs nationaux ont été supprimés. Une nouvelle cure d'amaigrissement n'arrangerait pas les affaires de la chambre consulaire qui s'occupe de 2.400 petites et moyennes entreprises (PME) au Pays basque. "Cela signifie que nous devront arrêter certaines de nos missions, et moi, je ne vois pas lesquelles", précise André Garreta qui se refuse à imaginer une telle situation. "Je ne vois pas comment nous pouvons continuer à assurer nos nombreuses missions et à faire en sorte que notre territoire puisse se développer économiquement", insiste le président de la CCI.

Au plan national, le budget de l'ensemble du réseau des CCI va passer d'ici à 2027 de 525 millions d'euros à 425 millions d'euros. Au Pays basque, la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne s'occupe également du port de commerce, de l'école d'ingénieurs à Bidart et de l'école de management Kedge à Bayonne.