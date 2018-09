Les salariés du centre socio-culturel Giraudeau-Maryse Bastié à Tours ont débrayé pendant deux heures mercredi matin pour protester contre les menaces qui pèsent sur l'avenir du centre. L'association est en déficit chronique depuis deux ans, 148 000 euros en 2016, 43 000 euros en 2017. La baisse de 20% de la subvention de la CAF en 2018 pourrait la conduire tout droit au redressement judiciaire si elle ne trouve pas rapidement 120 000 euros. Déjà, trois licenciements pour motif économique sont en cours. Les salariés ont donc fait grève et ont lancé une pétition qui a recueilli 375 signatures. Elle sera remise à la mairie de Tours ce jeudi.

On n'a pas les financements pour terminer l'année 2018 et donc on craint le redressement judiciaire. Cela fait des années que la CAF se désengage et les baisses de subventions entraînent tous les ans des contrats non renouvelés, des départs négociés et des départs en retraite non remplacés. Aujourd'hui, on en est rendu à licencier 3 personnes -Corinne Ferrand, déléguée CFDT du centre Giraudeau-Bastié