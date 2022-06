Ménage, jardinage, aide à domicile : le crédit d’impôt immédiat étendu ce mardi

À compter de ce mardi, les particuliers qui font appel à une entreprise de service à la personne pour s'adjoindre les services d'une femme de ménage, d'un jardinier ou d'une aide à domicile n'ont plus besoin d'attendre un an pour bénéficier de leur crédit d'impôt. Le remboursement de 50% des frais (salaire et charges versées) est immédiat. Les particuliers employeurs qui ne passe pas par un organisme intermédiaire bénéficient déjà de la mesure depuis janvier. 8.000 entreprises, associations ou plates-formes de services à domicile et 1,8 millions de personnes sont concernées par cette extension.

L’Avance immédiate reste "optionnelle et gratuite" et c'est aux organismes de services à la personne habilités qu'il incombe d'inscrire leurs clients qui souhaitent en bénéficier, précise l'Urssaf sur son site internet.

Pouvoir d'achat

L'objectif du dispositif, qui avait été testé au préalable auprès d'une soixantaine de ménages, puis environ 10.000 foyers dans le Nord et à Paris, est aussi de réduire le travail au noir. "Si vous faites bien vos calculs, ça vous coûte beaucoup plus cher de ne pas déclarer que de déclarer aujourd'hui", commentait Marie-Béatrice Levaux, présidente de la Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem), en janvier sur franceinfo.

"Nous espérons vraiment permettre à des ménages plus modestes qui n'allaient pas à l'emploi à domicile pour des raisons d'avances de trésorerie, de pouvoir y aller", avait-elle ajouté, louant une mesure qui est "une véritable valeur ajoutée de pouvoir d'achat", sujet de préoccupation pour un nombre croissant de Français avec la hausse de l'inflation qui a continué à accélérer en mai, flirtant avec les 5%.

La mesure étendue à la garde d'enfant en 2024

Le crédit d'impôt immédiat sera étendu l'année prochaine aux particuliers bénéficiaires notamment de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Puis, à partir de 2024, les particuliers qui recourent à Pajemploi pour la garde d'enfants et qui sont imposables pourront en bénéficier.