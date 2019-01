Menton : une grève illimitée lancée ce jeudi sur le réseau ZestBus

Par François Rauzy, France Bleu Azur

A partir de ce jeudi 10 janvier, une grève illimitée démarre sur le réseau ZestBus à Menton. Le trafic sera perturbé les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 6h45 et 8h et entre 15h45 et 17h. Les dépôts de Sospel, Menton et Monaco seront les plus touchés.