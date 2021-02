La nouvelle éco : la menuiserie Hiou, cinq générations d'artisans à Vouhé

C'est un savoir-faire centenaire qu'Étienne Hiou a su faire fructifier à Vouhé, à une quarantaine de minutes de la Rochelle. Il gère la menuiserie familiale. C'est la 5e génération aux commandes de l'entreprise ouverte il y a 150 ans. Société qui a su se développer. Dernière innovation en date pour le menuisier : la construction de murs à ossature bois avec une isolation en chaux et chanvre. Une diversification vers le développement durable plus proche des valeurs du chef d'entreprise. Le principe : la chènevotte, du chanvre en fibre, est mélangée à de la chaux. Le tout est coulé sur une ossature en bois pour créer un mur. L'isolant est naturel et local. En effet, le matériau utilisé est le chanvre mellois, cultivé dans les Deux-Sèvres.

Pour s'adapter à cette nouvelle activité, les locaux ont été agrandis en décembre dernier. Au total : 260 mètres carré d'atelier en plus, et un pont roulant pour soulever les murs en chaux et chanvre qui peuvent atteindre deux tonnes.

La menuiserie Hiou s'adapte donc à son époque, mais aussi au contexte sanitaire. Malgré la pandémie, l'entreprise est inébranlable. Pour renforcer son équipe de dix salariés et trois apprentis, Étienne Hiou recherche même un nouveau menuisier-fabricant.