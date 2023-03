"Mépris", "déni de démocratie" : la colère à Ajaccio contre la réforme des retraites

La colère monte ce samedi 11 mars, au 7ème jour de mobilisation contre la réforme des retraites. En Corse, seul le rassemblement devant les locaux de la DREETS a pu être maintenu, à cause de la vigilance orange aux vents violents qui touche plus particulièrement la Haute-Corse . "Mépris", "déni de démocratie" : les mots ne manquent pas pour dénoncer le refus d'Emmanuel Macron de rencontrer les syndicats et le recours à la procédure du "vote bloqué" au Sénat.

"Il y a un déni total. On a l'impression qu'on n'existe pas, que le peuple n'est pas entendu", dénonce Claire Calendini, secrétaire départementale FO Com. Un sentiment de "déni démocratique" également formulé par le président de l'union départementale CFE-CGC de Corse-du-Sud, Philippe Grandju, qui y voit une tentative pour décourager la population : "Leur seul espoir, c'est que le peuple soit désespéré".

Mais la technique ne prend pas, affirme l'intersyndicale. Le refus d'Emmanuel Macron de rencontrer les responsables syndicaux, couplé au recours à l'article 44-3 au Sénat pourrait même provoquer de vives réactions. "On est dans une épreuve de force, un bras de fer, réagit Richard Louzao, le secrétaire national du STC, dénonçant une provocation du gouvernement. À nous de nous mobiliser, et de monter en puissance". Un avis partagé par de nombreux responsables syndicaux, qui estiment qu'Emmanuel Macron "prend le risque d'un mouvement social qui dégénère", en refusant de les recevoir.

12 nuits d'occupation de la Dreets

En parallèle, la CGT, la FSU et le STC poursuivent leur occupation des locaux de la Dreets (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), à Ajaccio. Ce samedi, ils entamaient leur 12ème journée d'occupation, contre la réforme des retraites, et pour faire valoir leurs revendications locales pour faire face au coût de la vie en Corse.

Les représentants des trois syndicats ont été reçus, ce vendredi 10 mars, par le "monsieur Corse du gouvernement", Grégory Canal, à qui ils ont fait valoir leurs revendications sur l'ITRC (indemnité régionale de transport), les tarifs des carburants, ou encore sur la problématique du foncier. Une réunion qui permet "d'enfin faire entrer les syndicats dans le processus de Beauvau", saluent-ils, dans l'attente, désormais, de discussions avec les élus locaux.