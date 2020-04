"Merci à vous !" : salués par les Poitevins, les éboueurs du Grand Poitiers aimeraient aussi la prime Macron

Les éboueurs du Grand Poitiers ont débrayé ce jeudi matin pour réclamer la prime Macron promise aux salariés qui continuent de travailler pendant le confinement. En attendant une réponse de leur direction, les ripeurs remercient les Poitevins pour leurs mots et dessins de remerciements.

La collecte des ordures ménagères a été perturbée ce jeudi matin dans certaines communes du Grand Poitiers en raison d'un débrayage au sein d'Urbaser Environnement, la société chargée du ramassage des déchets. Quarante éboueurs ont ainsi manifesté pour demander la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite "prime Macron", récompensant les salariés qui travaillent en dépit de l'épidémie de Covid-19.

"Nous estimons avoir fait pas mal d'efforts, notamment au début du confinement lorsque l'on a continué à travailler même si nous n'avions que très peu de protection"

"La direction refuse de nous dire oui ou non pour cette prime et nous propose de négocier sur la question deux mois après la fin du confinement", regrette Sébastien Bouchet, éboueur chez Urbaser Environnement et syndiqué CGT.

Un message de remerciement reçu par les éboueurs du Grand Poitiers. - Eboueurs Grand Poitiers

A défaut d'une prime, une boîte de chocolat et des "merci" pour mettre du baume au coeur

En attendant de percevoir une éventuelle prime, les éboueurs du Grand Poitiers se consolent avec les nombreux messages de remerciement que leur adressent les Poitevins. "Lundi, lors de la tournée à Buxerolles, nous avons reçu une boîte de chocolats avec des dessins d'enfants", raconte Stéphane Vaillant, ripeur depuis vingt ans à Poitiers.

"Il y a des gens aux fenêtres, des applaudissements, il y a des merci, des petits mots et des dessins d'enfants avec des smileys... Franchement, c'est agréable dans le moment difficile que l'on vit, ça met du baume au coeur"

Un dessin reçu par les éboueurs du Grand Poitiers en guise de remerciement. - Eboueurs du Grand Poitiers

Ces messages de solidarité à l'égard des éboueurs témoigne aussi du retour en grâce d'un métier "qui n'est pas toujours valorisant", rappelle Sébastien Bouchet. "On travaille avec des poubelles, ce n'est pas très attrayant, c'est pourquoi ces mots de remerciement font du bien". "Là, les gens sont bien contents de nous trouver", conclut Stéphane Vaillant.