L'investissement colossal de Merck à Molsheim

C'est un investissement inédit en Alsace. Le groupe allemand Merck annonce un investissement de 130 millions d'euros sur son site de Molsheim (Bas-Rhin) et le recrutement de 800 personnes à l'horizon 2028. En 2021 déjà, le géant pharmaceutique avait déjà investi 25 millions d'euros sur le site alsacien et créé 350 emplois.

Les nouvelles installations concernent la construction d’un bâtiment de production d'ici 2024, d’un centre logistique, d’un bâtiment à usage tertiaire comprenant un nouveau restaurant d’entreprise et d’un second parking aérien. Installé depuis 50 ans à Molsheim, Merck emploie déjà plus de 2.100 salariés et devrait atteindre les 3.000 personnes en 2028.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Indépendance européenne

L'objectif de la phase 3 du programme baptisé Mobius est de créer une nouvelle (la troisième) unité d'assemblage de poches à usage unique, destinées aux industries pharmaceutiques dans le développement de leurs produits. Merck veut faire de son site de Molsheim son usine phare en Europe pour la production de ces équipements jetables qui accélèrent considérablement la production des vaccins. "_C'est important pour la souveraineté en Europe et en Franc_e", souligne Olivier Becht, ministre délégué en charge du commerce extérieur.

Le projet Mobius prévoit de fabriquer à Molsheim des poches à usage unique qui servent notamment pour la production de vaccins - Merck

Reste la question du recrutement. "Molsheim est une ville où il y a plus d'emplois que d'habitants" se réjouit le maire Laurent Furst. Le taux de chômage du bassin d'emploi de Molsheim-Obernai est de 3,6%. Merck cherche désormais à recruter 800 personnes dans les six prochaines années pour atteindre ses ambitions à Molsheim.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le site Merck à Molsheim (Bas-Rhin). - Groupe Merck

à lire aussi La nouvelle éco : une crise du coronavirus à deux vitesses pour le laboratoire Merck de Molsheim

Merck dit enfin avoir pensé au problème de la flambée des coûts de l'énergie pour construire sa nouvelle usine de production. Les nouveaux bâtiments seront pensés pour récupérer l'énergie produite par le site et la réutiliser en circuit fermé. Ils auront tous des panneaux solaires et du triple vitrage.

Si travailler chez Merck vous intéresse, sachez que l'entreprise pratique le recrutement sans CV. Il y a simplement des mises en situation. Seules comptent les aptitudes concrètes et la motivation.