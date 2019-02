Mérignac : Dassault Aviation livre son premier Rafale au Qatar

La Qatar a pris possession du premier des 36 Rafale commandés à Dassault Aviation en 2015, et assemblés à Mérignac et Martignas-sur-Jalles. Les autres suivront d'ici 2022. Pour le groupe aéronautique, les carnets de commande de Rafale sont pleins pour au moins les dix prochaines années.

Mérignac, France

C'est la 25e livraison de Rafale à l'export. Dassault aviation, ce mardi à Mérignac, a officiellement donné les clés de son avion de combat au Qatar. Le 25e après les 24 premiers vendus et expédiés en Egypte. Une cérémonie symbolique s'est déroulée en présence du vice-Premier ministre du Qatar chargé de la Défense Khaled Ben Mohammed al-Attiyah et de Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées Florence Parly.

Cette première livraison fait suite aux contrats signés en 2015 (pour 24 avions de combat) et 2017 (pour 12 supplémentaires), et s'est effectuée "dans les délais" a précisé la secrétaire d'Etat, précisant que le dernier exemplaire serait "expédié en 2022 dans la perspective de la coupe du monde de football". Une option pour 36 supplémentaires est également toujours en discussion avec Doha. C'est le quatrième type d'avion de combat vendu au Qatar depuis quarante ans, après l'Alpha Jet, le Mirage F1 et le Mirage 2000. Dans le cadre de cette coopération, 229 pilotes et mécaniciens qataris sont également en cours de formation sur la base de Mont-de-Marsan.

Au total, 96 commandes de Rafale ont été enregistrées à l'export depuis 2015 : Egypte, Qatar et Inde. Dassault vient par ailleurs de candidater à l'appel d'offres pour équiper la Suisse. Un programme de Rafale nouvelle génération, le standard F4, vient également d'être lancé pour l'Armée Française. Ces commandes assurent un avenir radieux au groupe Dassault. "On peut imaginer que l'on a au moins dix ans de production de Rafale devant nous". D'autant que le marché de l'avion d'affaires Falcon se redresse également, se réjouit Eric Trappier le PDG de Dassault Aviation. "Les Falcon, ça suit l'économie mondiale, donc on est prudent!"