Mérignac : direction l'Inde pour les premiers avions de combat Rafale

Les cinq Rafale frappés de la cocarde verte, blanche et orange, pilotés par l'Indian Air Force ont décollé ce lundi matin du site Dassault Aviation à Mérignac. 36 Rafale ont été commandé par l'Inde en 2016. Le premier Rafale pour l'Inde a été officiellement livré en octobre dernier, mais les appareils et les équipages sont restés à Mérignac jusqu'ici, le temps de former les pilotes et les mécaniciens.

"On a réussi à livrer les avions, à former les pilotes et mécaniciens à l'heure malgré l'épidémie de Covid-19", se réjouit le PDG de Dassault aviation, Eric Trappier.

Dassault Aviation, dont l'Inde a été le premier client international dès 1953, espère vendre des Rafale supplémentaires à New Delhi. Le géant d'Asie du sud avait formulé en mai 2017 une demande officielle d'informations pour la fourniture de 57 avions de combat destinés à la marine indienne et une autre en juillet 2018 pour 110 appareils destinés à l'Indian Air Force.