Mérignac, France

C'est une usine peu connue, mais c'est pourtant un fleuron de l'activité industrielle de l'agglomération bordelaise : le groupe pharmaceutique Mylan a fêté ce jeudi les 50 ans de son site de production de Mérignac.

L'usine, créée en 1968 par les laboratoires Sarget, emploie aujourd'hui 230 personnes. Elle est depuis deux ans dans les mains de la société américaine, un des leaders mondiaux des médicaments génériques. C'est sur ce site qu'est fabriquée et conditionnée depuis son lancement e,n 1970 la Bétadine : six millions de litres du célèbre antiseptique en sortent chaque année. Cela représente 38 millions d'unités produites sur place, sous six formes différentes : en flacons, mais aussi en tubes, en tulles ou en doses uniques.

Des flacons de Bétadine produits à Mérignac - P Hedeline- Mylan

A l'heure où la plupart ds groupes pharmaceutiques ont choisi de délocaliser leur production hors de l'Europe pour des questions de coût, l'usine de Mérignac fait presque figure d'exception. "Tous les savoir-faire accumulés durant ces cinq décennies sont difficilement transférables, explique Fabien Darrasse, le directeur de Mylan Mérignac; ceux qui fabriquent tous les jours la Bétadine ont en moyenne 12 ans d'expérience. Ils sont donc hyper-formés, et nous continuons à les former".

Nous sommes fiers de faire partie de ces entreprises qui gardent les emplois sur le territoire français, et nous faisons tout pour que le centre d'excellence de la Bétadine reste Mérignac. - Fabien Darasse, le directeur du site Mylan de Mérignac

Le site fournit en Bétadine tout le marché national, aussi bien les hôpitaux que les pharmacies, mais aussi six autres pays européens. Cet antiseptique constitue les trois-quarts de l'activité de l'usine. Mais le site fabrique aussi, à moins grande échelle, Le Sargenor, lui aussi très connu, et d'autres médicaments exportés dans le monde entier.

Le site de Mylan, à Mérignac, dessiné par Marcel Breuer, l'architecte du siège de l'Unesco, à Paris - P Hedeline - Mylan

20 millions d'euros ont été investis depuis 2012 pour moderniser et agrandir l'usine, et pour lancer de nouvelles gammes de médicaments. "Nous allons poursuivre ces efforts pour apporter encore des innovations, précise Fabien Darasse, et accompagner les exigences réglementaires qui sont de plus en plus importantes, sur la qualité ou l'environnement". Une nouvelle chaîne de conditionnement doit notamment être créée dans l'unité qui fabrique des crèmes et des pommades pour la dermatologie.

L'usine de Mérignac est l'un des trois sites de production de Mylan en France. Le groupe compte 1500 salariés dans l'Hexagone, où il commercialise quelques 600 médicaments, génériques ou de marque.