Mérignac : Sabena Technics écartée d'un appel d'offres de l'armée, la municipalité monte au créneau

Alain Anziani tire ce jeudi la sonnette d'alarme pour préserver l'avenir de l'entreprise Sabena Technics, qui emploie près de 3 000 salariés en France, dont plus de 1 000 à Mérignac. Elle a été "écartée de l'appel d'offre pour la maintenance des Dassault Falcon 200 Gardian et des Dassault Falcon 50 de la Marine", explique le maire de Mérignac et président de Bordeaux Métropole, dans un communiqué. Une décision "incompréhensible" qui pourrait avoir des "conséquences désastreuses", précise-t-il.

Défendre l'industrie française

Et pour cause, à ce stade, ce marché représente un chiffre d'affaire annuel de 40 millions d'euros et mobilise une centaine d'emplois chez Sabena Technics. Or, selon la municipalité de Mérignac, le Ministère des Armées serait sur le point de le confier à "une société suisse, à capitaux américains". Un choix qui rappelle à Alain Anziani un "épisode douloureux". Celui qui a accéléré la chute du prédécesseur de Sabena Technics, EADS Sogerma, après la perte du contrat d'entretien des Hercule C130 de l'armée.

Une telle décision serait totalement contradictoire avec l'esprit du plan de relance aéronautique - Alain Anziani, maire de Mérignac

Alain Anziani s'interroge également sur la pertinence d'une telle décision alors que la pandémie de coronavirus a plongé le secteur de l'aéronautique tout entier dans la crise et que l'État ne cesse, dit-il, "de rappeler la nécessité d'une souveraineté industrielle française". Le maire de Mérignac appelle enfin la Ministre des Armées et le Ministre de l'Économie "à prendre en compte la survie d'un acteur industriel au savoir-faire confirmé".