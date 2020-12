Mesure d'isolement de la Grande-Bretagne : à Calais, les camions restent à quai

Ce lundi, les navettes d’Eurotunnel et les ferries (à Calais et Loon-plage) continuent de tourner, mais simplement en direction de la Grande-Bretagne. Aucun retour n'est possible, pour les chauffeurs routiers, après leurs livraisons.

Ainsi, à Calais chez le transporteur Carpentier, où le Royaume-Uni représente un tiers de l'activité, David Sagnard, a décidé de maintenir une douzaine de camions à quai. Ils étaient pourtant déjà chargés.

Arrêt forcé, pour les camions

C’est plus de 20. 000 euros de pertes, par jour, et sans porte de sortie, souligne le patron du transporteur : "On cherche une solution alternative, avec de la remorque non accompagnée. Mais on se retrouve avec une problématique insoluble. Les compagnies maritimes ne peuvent prendre qu'un nombre de remorques très limité ; il faut trouver un partenaire qui vienne chercher la remorque à l'arrivée... en sachant que le port de Douvres est inaccessible en raison des très nombreux camions."

Et après ce confinement de 48 heures, les jours s’annoncent très incertains également. Les transporteurs ont vérifié : il faut compter 48 heures pour obtenir un rendez-vous pour tester les chauffeurs. Et ensuite, il y a encore deux jours pour les résultat. Ce qui est totalement incompatible avec une activité de fret.