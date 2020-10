Mesures de restrictions : l'exaspération d'un restaurateur lavallois

Avec l'instauration de l'état d'urgence sanitaire à partir d'aujourd'hui partout en France, de nouvelles mesures vont être mises en place. Notamment dans les restaurants : pas plus de six personnes par table, la mise en place d'un registre... Pour Christophe Bailleul, gérant d'une pizzeria à Laval, trop c'est trop : "on se sent manipulé parce qu'on est un jour sur une information, le lendemain sur une autre. On nous dit qu'on est pas concerné par le couvre-feu pour l'instant, mais on laisse tout le monde se ballader librement dans toute la France. Dans le même temps, on va imposer aux restaurateurs de remplir des registres... il y a des incohérences en fait. Nous sommes surpris de jour en jour de voir toutes les règlementations qui évoluent avec des obligations systématiques."

A l'entrée de la pizzeria... © Radio France - G.M

Alors que l'activité était bonne cet été et que depuis la rentrée, les clients sont au rendez-vous, Christophe Bailleul se pose des questions pour la suite : "on est ciblé sur plein de choses alors que le virus circule partout, notamment dans la sphère privée. On a du mal à comprendre d'être systématiquement dans le viseur. On attend d'avoir les restrictions mais j'aimerai qu'on nous laisse travailler. Dans ce métier, on ne compte pas nos heures. On a du mal à dormir car on s'inquiète de la suite. On a aucune projection à deux ou trois jours. On ne maitrise absolument rien même si nous mettons tout en place...".

La préfecture de la Mayenne doit préciser dans les prochaines heures, les mesures mises en place dans le département concernant notamment les bars et restaurants.