Mesures de soutien à la réouverture des terrasses et des commerces à Epinal

Terrasses et commerces rouvrent leurs portes demain, après plusieurs mois de fermeture. Pour aider à la reprise d'activité, les collectivités locales se mobilisent et prennent des mesures d'aide. La ville d'Epinal annonce ainsi la piétonisation temporaire de certaines rues du centre-ville.

Tranquilliser la clientèle, le personnel des bars et des restaurants, mais aussi les riverains. Le conseil municipal d'Epinal a voté la piétonisation temporaire de certaines rues du centre-ville, notamment les vendredis et samedis à partir de 19H00. Il s'agit du quai Louis Lapicque, de la rue Raymond Poincaré, de la rue du général Leclerc, de la rue François Blaudez et de la rue Friesenhauser. La rue des petites boucheries sera elle piétonne tous les jours à partir de 19H00. La rue des Etats-unis, elle sera réservée aux piétons les vendredis et samedis mais à partir de 20H15.

En 2021 comme l'année dernière, la ville a décidé d'exonérer les cafetiers et restaurateurs des droits de place liés à l'occupation du domaine public. Autrement dit les terrasses qui pourront également être agrandies. Mesure qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre prochain. "Un effort financier important à hauteur de 80 000 euros" souligne le maire d'Epinal Patrick Nardin.

Des aides financières et un suivi personnalisé pour réussir la transition numérique des commerces de proximité est aussi assuré. Pour tous ceux qui ne pouvaient pas prétendre aux aides publiques, car ne rentrant pas dans les critères, la ville a crée un fond spécifique doté de 10 000 euros. 11 commerces de centre-ville qui étaient au bord de la cessation d'activité faute de trésorerie, ont pu ainsi être remis sur les rails.