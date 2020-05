Mesures du gouvernement pour l'hôpital : "C'est autant de petites mesurettes qui font poudre aux yeux"

"C'est autant de petites mesurettes qui font poudre aux yeux" : le jugement de Céline Laville, mardi 19 mai, est sans appel. Sur France Bleu Poitou, la présidente de la Coordination nationale infirmière (CNI), également infirmière au CHU de Poitiers, a été cinglante vis-à-vis des mesures annoncées par le gouvernement en faveur du personnel hospitalier. Médaille de la Légion d'honneur ou de l'Ordre du mérite, défilé en leur honneur le 14-Juillet, prime exceptionnelle ou assouplissement des 35h : "Ce n'est pas une médaille qui va faire que nos conditions de travail vont s'améliorer, ce n'est pas un défilé du 14-Juillet qui va faire que nos conditions de rémunération vont être suffisantes", déplore la présidente de la CNI.

Les vraies mesures sont, selon elle, "la revalorisation des salaires et des carrières, l'arrêt des fermetures de lits à l'hôpital et du personnel soignant suffisant au regard du nombre de lits". "On a l'impression que le gouvernement nous fait passer pour des professionnels qui font l'aumône", s'agace Céline Laville, alors que des députés marcheurs proposent aussi que les Français puissent donner des congés aux soignants pour les remercier. "C'est dégradant."

La prime, "pas quelque chose de pérenne"

La prime proposée par l'Etat ne lui paraît pas être adaptée à leurs revendications. "Ce n'est pas quelque chose de pérenne", estime-t-elle. De plus, elle juge sa variabilité (500 euros pour tous les soignants, 1 500 pour ceux qui ont travaillé dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie) injuste. "Ça n'a pas été les mêmes conditions de travail partout mais tous les hospitaliers ont réorganisé l'activité. Je ne dis pas que tout le monde doit toucher 1 500 euros mais il y a une marge entre 500 et 1 500."

Elle n'est pas non plus convaincue par le mea culpa formulé par Emmanuel Macron vendredi, reconnaissant une erreur dans le plan santé appliqué depuis 2017. "Je serai convaincue quand je verrai les salaires de mes collègues augmenter, quand je verrai les conditions de travail s'améliorer à l'hôpital, quand je verrai que le nombre de lits qui devaient fermer ne fermeront pas et quand mes collègues n'auront envie de partir de l'hôpital."