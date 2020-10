Mesures sanitaires : "Laissez-nous travailler" disent les restaurateurs de Limoges

A Limoges, une quinzaine de restaurateurs se sont rassemblés ce vendredi à 11 heures 45 devant le restaurant l'Irlandais, dans le centre de la ville, certains portant un brassard noir au bras. Ils répondaient à l'appel lancé par le médiatique chef bordelais Philippe Etchebest, très en colère contre les mesures sanitaires imposées aux bars et restaurants, notamment dans les grandes villes où ces établissements doivent fermer à 22 heures.

"Laissez-nous travailler" était le mot d'ordre de cette action nationale © Radio France - Alain Ginestet

"Laissez-nous travailler, c'est le mot d'ordre" a expliqué à France Bleu Limousin le patron du restaurant l'Irlandais de Limoges, Laurent Denys, "parce que les clients sont en toute sécurité chez nous, on les accueille masqués, il y a du gel, la distanciation sociale, la distanciation des tables également (...). Olivier Véran réfléchit à un protocole encore plus contraignant pour nous permettre de rester ouvert, mais on a envie de dire : quoi de plus, et pourquoi maintenant?" a déclaré Laurent Denys.

Un ras-le-bol collectif de toute la profession

Le directeur de l'établissement a enfin fait part du sentiment de "ras-le-bol collectif de toute la profession", car "elle a l'impression depuis le 2 juin d'avoir fait le maximum pour accueillir les clients en toute sécurité, et malgré _le gouvernement nous met toujours cette épée de Damoclès au dessus de la tête_, en disant que si le virus continue à se propager, les premiers en ligne de mire sont les bars et les restaurants" a-t-il conclu.