Metabsorber, la start-up bisontine qui veut révolutionner la lutte contre le bruit

Aliyasin El Ayouch se définit comme chercheur-entrepreneur. Ce spécialiste des métamatériaux accoustiques, après sa thèse de doctorat en sciences de l’ingénieur en 2015 au laboratoire Femto-St de Besançon, a décidé de créer, avec deux collègues, son entreprise pour valoriser la technologie unique au monde qu’il a développé.

Actuellement, pour isoler un lieu du bruit, on utilise des solutions contraignantes et limitées, type laine de roche ou mousse. Le procédé breveté développé par la start-up Métabsorber permet de transformer n’importe quelle matière, bois, métal, plastique, verre, pierre, en métamatériaux, véritable pièges à son, le bruit se retrouvant absorbé et confiné à l’intérieur même du matériau.

Des applications dans de multiples domaines

Les applications sont multiples : Les murs, les plafonds, mais aussi toutes sortes de meubles, de surfaces, peuvent devenir ainsi des capteurs de bruit très efficaces. « On peut transformer tous les objets qui nous entourent pour qu’ils absorbent le son et améliorent ainsi notre confort et notre santé » explique Aliyasin El Ayouch. Il est possible d’imaginer des usines silencieuses, où les machines absorberont elle-même le bruit qu’elles produisent, et des « pièges à son » dans notre environnement quotidien, des tables et des chaises anti-bruit dans les bureaux, les écoles ou les restaurants par exemple. Mais la technologie peut aussi intéresser le secteur de l’automobile, de l’aéronautique, ou même de la défense à travers des applications furtives.

Un million d’euros de fonds publics ont été investis depuis le début de l’aventure en 2015 par les collectivités l’université de Franche Comté et le CNRS. La société a développé des partenariats avec des industriels de la région pour fabriquer ses produits et les commercialiser à partir de cette année, Metabsorber compte ouvrir prochainement des show-room en région parisienne et à Besançon pour se faire connaître. Aliyasin El Ayouch rêve de voir un jour se construire des immeubles entiers avec son procédé qui absorberaient tout le bruit de la ville, en attendant, l’école primaire Fourier dans le quartier bisontin de Planoise est le premier bâtiment à avoir bénéficié de cette technologie inédite lors de la rénovation de salles de classe.