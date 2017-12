Auxerre, France

La petite entreprise a été créée en septembre 2016 après plus de cinq ans d'activité bénévole. Aujourd'hui, elle propose des prévisions sur six zones de l'Yonne et compte une quarantaine de clients dans l'Yonne, principalement dans le monde viticole.

Un service mobile adapté

Météo89 a su convaincre en proposant un service mobile adapté à ceux qui travaillent dehors explique Marjorie Molusson productrice de Chablis au domaine des 3V à Chichée : " C'était important pour moi qu'il y ait une application mobile qui nous a permis de vendanger avant la pluie, on a pu choisir les bonnes parcelles pour vendanger dans de bonnes conditions."

Au domaine de la Motte, à Beine c'est l'inquiétude des gelées de printemps qui ont poussé à s'abonner à Météo89. Un service qui a servi également pour les traitements phytosanitaires ajoute le gérant Adrien Michaut : "Certaines années, il pleut quasiment tous les jours. On a des créneaux bien spécifiques, le service de Météo 89 nous permet de faire des économies et d'avoir une pulvérisation très efficace."

La petite entreprise se développe

Pour être encore plus pointue, l'entreprise propose des prévisions à la carte par téléphone. Un service inédit d'autant que Météo France n'a plus de personnel dans l'Yonne depuis 2013 explique le jeune dirigeant de l'entreprise, Raphaël Roth, 21 ans et encore étudiant en géographie : "Le but , ça va être, une fois que ce sera rentable dans l'Yonne de proposer le modèle dans d'autres départements avec à chaque fois des prévisionnistes au niveau local, formés sur la géographie et le climat du département. il faut avoir la connaissance des micros climat locaux."

Le marché existe avec 4000 domaines viticoles en Bourgogne et des départements agricoles voisins comme la Seine-et-Marne et le Loiret.

La conférence tenue par météo89 vendredi soir portera sur le changement climatique et les outils au niveau régional pour y faire face. C'est à Beine à 18 heures en présence de deux chercheurs climatologues.

