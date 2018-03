Territoire de Belfort, France

L'hiver est particulièrement long pour eux cette année. Avec la neige, les tempêtes de janvier, les fortes pluies, le froid et le gel, les entreprises qui sont amenées à travailler à l'extérieur ont eu droit à toute la panoplie des intempéries. Impossible d'entamer ou de terminer les travaux de finition, bétonnage, enrobés, toitures, …

Du travail en pointillés

« On pensait que le beau temps était reparti. Il y a une semaine, il faisait 14 degrés. On s’est dit : ça y est, c’est le printemps ! Et puis le froid est revenu. C’est surtout ça qui a perturbé l’activité cet hiver. On a travaillé en pointillés : on démarre, on arrête, on repart, on arrête ! C’est compliqué à gérer. Et puis les clients nous mettent une grosse pression dès qu’il fait mauvais » explique Patrick Robert est le vice-président de la fédération régionale des Travaux Publics. Il dirige aussi l'entreprise Colas à Roppe qui a également pris du retard sur le chantier de la ligne ferroviaire Belfort-Delle. Impossible de faire du béton autour des poteaux de caténaires quand le mercure ne dépasse pas zéro degré.

35 jours perturbés à la société Maison du bois de Grandvillars

Pour ces entreprises du BTP, la perte est importante. Selon une estimation pour la Franche Comté, elles auront perdu 105 000 heures de production entre le 1er janvier et le 31 mars soit sept jours de travail en moins par salarié à cause de la météo. Les entreprises sont en train de faire leur bilan. « On est au moins sur 35 jours de ralenti. On peut considérer qu’on a perdu de l’argent. Quand les chantiers ne se font pas, les rentrées d’argent ne se font pas non plus. Or, les charges sont toujours là. Fatalement si on décale un chantier en janvier ou février à cause de la météo, ça se ressent sur le mois de mai ou le mois de juin. Les gens pensent qu’on peut repartir sur les chantiers dès que le soleil revient mais ils oublient tout le travail qu’il y a en retard » indique Hervé Franchi de la société Maison du bois de Grandvillars qui compte une vingtaine de salariés.

La « caisse des intempéries » en roue de secours

Les entreprises ont la possibilité de prendre des "jours intempéries". Quand les conditions météorologiques les empêchent de travailler, les employeurs peuvent décider de suspendre les chantiers. « Une partie du personnel a de l’activité comme les administratifs ou les bureaux d’étude mais notre secteur emploie 75% d’ouvriersqualifiés. Quand les chantiers sont suspendus à cause de la météo, on les renvoie chez eux » précise Patrick Robert. Dans ce cas, les ouvriers ne subissent aucune perte de salaire. Car les entreprises cotisent chaque mois à ce qu'on appelle la caisse des intempéries, une sorte de mutuelle. C'est elle qui verse les compléments de salaire. Mais la production est belle et bien perdue et les chantiers prennent énormément de retard comme cet hiver.