Météo et inflation : la fréquentation du marché de Noël de Châteauroux en pâtit

Depuis deux semaines, on pouvait arpenter le tapis rouges, entre les chalets de bois sur la place de la République de Châteauroux. Ouvert le 10 décembre, le marché de Noël a fermé ses portes le 24 au soir. Et en ce dernier jour, les visiteurs étaient nombreux !

ⓘ Publicité

Ce n'est pourtant pas à l'image de jours précédents : le marché de Noël de Châteauroux, malgré son agrandissement (passé d'une trentaine d'exposants à 42 exposants), a connu une baisse de fréquentation.

Pluie et inflation

Les raisons de cette mauvaise statistique ? Le mauvais temps et l'inflation, selon Anne-Laure Bodin, la directrice de Châteauroux Events, qui organise tous les ans ce marché. "Les gens font un peu plus attention, sont un peu plus regardant. Même si on reste sur des prix complètement abordables sur le marché, je pense que les gens font attention", développe-t-elle.

Les prix en question : il faut compter entre une dizaine et une centaine d'euros maximum, suivant les produits proposés. Les articles sont d'ailleurs très variés : produits alimentaires, vêtements d'hiver, bougies ou encore jeux en bois, chaque acheteur pouvait trouver son bonheur sur les étales.

Bilan positif pour les commerçants

Malgré cette chute de fréquentation, et le mauvais temps qui rendait parfois l'attente désagréable, les commerçants du marché de Noël semblent satisfaits : "J'ai même fait plus de chiffre d'affaire que l'année dernière je crois", affirme Hugo Cledel, qui vend foies gras et noix. Selon lui, s'il y a eu moins d'acheteurs, le panier moyen était aussi plus conséquent.

Hugo Clevel, un des exposant devant son stand au marché de Noël de Châteauroux © Radio France - Agathe Legrand

Pour les petits nouveaux, qui ont profité de l'agrandissement du marché de Noël, le bilan est positif aussi : "Tout s'est bien passé, l'organisation était très bien. A part le 23 décembre où il a vraiment plu beaucoup, on a eu du monde", s'enthousiasme Mireille Bernardet, la présidente de Fleur de Siam, une association qui aide les enfants orphelins.

Même si le marché a fermé officiellement le samedi 24 décembre, certains exposants sont autorisés à rester jusqu'au 31 décembre. En espérant, cette fois, que le temps soit au beau fixe.