Météo France : un rapport sénatorial dénonce les coupes budgétaires et la baisse des effectifs

Météo France pourrait peiner à remplir sa mission d'alerte et de prévision dans les années à venir faute de moyens, alerte un rapport sénatorial. Dans un contexte de réchauffement climatique et de multiplication d’événements météorologiques extrêmes, les sénateurs demandent à l'État d'investir.

Dans un rapport dévoilé mercredi 22 septembre, des sénateurs dénoncent la baisse des effectifs et des crédits accordés à Météo France. À l'heure du réchauffement climatique, anticiper les événements climatiques extrêmes et les catastrophes naturelles impose de réinvestir dans l'organisme public alerte Vincent Capo-Canellas, sénateur centriste de Seine-Saint-Denis et rapporteur de la commission chargée d'évaluer le budget de Météo France.

600 postes supprimés en 10 ans

"On est à l'os", a-t-il dénoncé ce jeudi 23 septembre sur France Inter. En 10 ans, 600 postes ont été supprimés chez Météo France et la subvention de l'État a baissé de 20%. "Le nombre d'emplois a été réduit d'un quart, et le nombre d'antennes dans les territoires a été réduit des deux tiers", a précisé Vincent Capo-Canellas.

Le plafond d’emplois et son exécution à Météo France (2012-2020) - Capture d'écran rapport sénatorial "Temps instable sur Météo France"

Or, "préserver les capacités de l'outil" Météo France et les emplois relève de "l’intérêt général", a-t-il martelé sur RMC. "Il faut des prévisionnistes, parce que ce n’est pas une machine qui va nous cracher de la prévision comme ça : il y a un recul à avoir, une connaissance des territoires, de l’histoire des événements et il faut que les météorologues puissent nous apporter la vision, l’analyse de tout ça". "Météo-France est le déclencheur de la chaîne d’alerte", avertissent les sénateurs dans la synthèse du rapport. Dans le contexte de réchauffement climatique, "prévenir plus tôt et de façon plus fine" les événements météorologiques est impératif, estiment-ils.

Des supercalculateurs onéreux mais indispensables

Vincent Capo-Canellas invite donc l'État à réinvestir dans l'organisme public et notamment à anticiper le renouvellement des supercalculateurs, ces ordinateurs géants très couteux qui permettent d'établir les modèles de prévision. "Météo France a mis en service cette année deux supercalculateurs, mais nous savons déjà qu'ils seront dépassés à l'horizon 2025. Nous allons vers des événements climatiques difficiles à prévoir, donc il faut maintenir cet outil. On ne peut pas simplement dire 'il faut aller plus loin dans la prévision météo' et puis ne pas donner les moyens en conséquence."

Pour renouveler son matériel et continuer à remplir sa mission d'alerte et de prévision, Météo France aura besoin d'environ 300 millions d’euros à partir de 2025, selon le rapporteur du budget. Cet investissement pourrait générer 1,4 milliard d’euros de bénéfices socio-économiques, affirme-t-il.