Météo : l'Isère placée en vigilance jaune, le plan "vague de chaleur" activé par la Préfecture

Il va faire chaud, et même très chaud dans les prochains jours en Isère. Météo France place à partir de ce vendredi 11 août le département en vigilance jaune pour la canicule. La préfecture de l'Isère a donc décidé d'activer son plan "vague de chaleur", ce qui veut dire des mesures mises en place pour "anticiper et gérer l'impact sanitaire des fortes chaleurs", notamment auprès des plus fragiles.

La préfecture prévoit par exemple de sensibiliser les établissements de santé, notamment ceux qui accueillent des personnes âgées ou en situation de handicap, de recenser également les personnes âgées ou fragiles dans chaque commune. Les maraudes associatives sont également renforcées, pour les personnes sans-abri.

Le rappel des consignes de prévention

• boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif

• se rafraîchir le corps plusieurs fois par jour

• ne pas sortir aux heures les plus chaudes, et passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais

• maintenir votre logement au frais

• porter un chapeau et des vêtements légers

• éviter les efforts physiques

• donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches

• consulter régulièrement le site de Météo-France pour vous informer

Pour les personnes vulnérables - personnes âgées de plus de 65 ans, nourrissons, jeunes enfants de moins de 4 ans, personnes handicapées ou malades à domicile, personnes dépendantes - la vigilance doit être accrue :

• prenez des nouvelles des personnes âgées, isolées, ou souffrant de maladies chroniques que vous connaissez ou rendez-leur visite deux fois par jour

• accompagnez-les dans un endroit frais

• en cas de troubles du comportement, appelez un médecin

Petit mémo des signes d’alerte de déshydratation chez la personne âgée :

• modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle à se déplacer

• maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions

• nausées, vomissements, diarrhée, soif

• crampes musculaires

• température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C)

• agitation nocturne inhabituelle