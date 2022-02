"Le souci, c'est la quiétude du village" : un projet de méthaniseur divise une petite commune de Creuse

À Saint-Julien-la-Genête, un village creusois de quelque 220 habitants, un projet divise. Celui de neuf agriculteurs, regroupés au sein d'une société baptisée Methagenete, qui vise à installer un méthaniseur sur la commune. Le bâtiment, qui s'étendrait sur deux hectares, servirait à transformer les matières organiques issues de leurs fermes en méthane. Mais certains habitants, hostiles au projet, ont récemment lancé une pétition.

S'ils affirment ne pas refuser le principe d'une telle installation, ces opposants réclament le déplacement du futur méthaniseur. Selon eux, le terrain choisi, une parcelle de 2,5 hectares, est bien trop proche des habitations de Saint-Julien-la-Genête. "Regardez, rien ne gêne" le paysage aujourd'hui, souligne Michel. Cet habitant, trésorier de la jeune association "La Genête paisible", créée le 10 janvier pour dénoncer l'emplacement du méthaniseur, regrette "qu'ils veuillent l'implanter à 250 mètres des maisons. Ça ne va pas du tout. Nous on est des ruraux, on est tranquille ici", insiste-t-il.

"Le souci principal, c'est la quiétude du village", Frédéric Martin

La parcelle sur laquelle doit être construite le méthaniseur. © Radio France - Margot Turgy

Perdre leur tranquillité, c'est justement l'une des inquiétudes principales des membres de l'association "La Genête paisible". "Quand on vient s'installer à la campagne, on aspire à une vie tranquille, et pas à se retrouver avec un site industriel de méthanisation et tous les inconvénients qui vont avec : du bruit, des passages incessants de tracteurs ... Ça va multiplier le trafic par huit, et je crains des accidents" sur la départementale D996 qui borde le village, prédit Frédéric Martin, habitant de Saint-Julien-la-Genête depuis 20 ans et président de l'association d'opposants. "Déjà qu'on a beaucoup de passage actuellement avec les agriculteurs, on se dit qu'on en aura encore plus", regrette Babette, elle aussi membre de l'association. "Et je pense, malheureusement, que ça va créer des polémiques par rapport à notre commune", ajoute cette habitante du village depuis 40 ans.

De gauche à droite : Michel, Thierry et Frédéric Martin, membres de l'association "La Genête paisible". © Radio France - Margot Turgy

La méthanisation, "cercle vertueux" ou "fausse bonne idée" ?

Des polémiques sur le projet, le président de la société Methagene ne s'y attendait pas. D'abord, sur le choix de la parcelle, Jean-François Aucouturier explique qu'elle "est le point central des neuf exploitations impliquées dans le projet. Parce qu'un des enjeux, c'est de limiter au minimum les déplacements et les transports", explique cet exploitant de bovins allaitants à Évaux-les-Bains depuis 1991.

Quant aux inquiétudes sur l'augmentation du trafic dans la commune, Jean-François Aucouturier rétorque que le méthaniseur aura besoin de "50 tonnes d'effluents par jour, ce qui représente deux camions par jour. Il n'y aura donc pas un surcroît de trafic extraordinaire. Et toutes les parcelles autour de Saint-Julien-la-Genête sont exploitées par des agriculteurs qui sont partie prenante du projet, sur lesquelles ils amènent déjà leur fumier. Ça ne va pas changer le territoire du tout au tout", affirme-t-il.

Jean-François Aucouturier, président de la société Methagenete (à gauche) et Luc Victor, l'un des agriculteurs impliqués dans le projet de méthaniseur (à droite). © Radio France - Margot Turgy

"L'objectif, c'est aussi de rentrer dans la transition énergétique, parce que il y a des enjeux aujourd'hui sur l'énergie qui sont importants. C'est un cercle vertueux, qui permet de diversifier nos activités agricoles, et de gérer les effluents d'élevage de manière plus raisonnée tout en tirant un revenu supplémentaire", ajoute Jean-François Aucouturier. Un argument réfuté par le président de "La Genête paisible" : "La méthanisation, c'est une fausse bonne idée. En l'occurrence, ça ne permet d'économiser que 4,5% d'émissions de gaz à effet de serre, et les sols vont s'appauvrir", affirme Frédéric Martin.

Mise en service prévue en 2024

Les habitants s'interrogent aussi sur les "odeurs" que pourrait générer le méthaniseur. Jean-Paul parle de "manque de respect vis-à-vis des riverains. Cela risque d'apporter des nuisances, d'abord olfactives, et rien de plus". Pour cet habitant, installé à Saint-Julien-la-Genête depuis l'été 2021, "quand on veut faire un truc comme ça, on le fait chez soi, pas à côté des maisons des autres". Sans oublier un éventuel impact sur le tourisme, que craint Anuska Nockolds. Cette Hollandaise, installée en Creuse depuis 13 ans, tient trois gîtes avec son mari. "Le tourisme, pour la Creuse, c'est très important. Imaginez pour des gens qui sont ici en vacances ou pour les curistes, si vous avez des odeurs" générées par le méthaniseur, "ce n'est pas très agréable".

"L'objectif, c'est aussi de rentrer dans la transition énergétique", Jean-François Aucouturier

Du côté des agriculteurs partie prenante du projet, on point du doigt "un confort" que les habitants refuseraient de quitter. "Quand une porcherie se monte, par exemple, les gens veulent bien manger du cochon, mais ils ne veulent pas la porcherie proche de chez eux. Là, c'est la même chose", compare Luc Victor, qui exploite actuellement la parcelle réservée au futur méthaniseur. "C'est chacun son milieu. Et c'est compliqué de communiquer", regrette-t-il.

La vente de la parcelle destinée au futur méthaniseur est en tout cas en cours. Estimé à 6 millions d'euros, le chantier devrait commencer en 2023, pour une mise en service prévue en 2024. Le gaz produit servira dans un premier temps à alimenter le département voisin de l'Allier.