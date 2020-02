Métiers de l'industrie : "700 à 900 postes à pourvoir d'ici à 2025", selon l'UIMM de la Vienne

Grand Châtellerault accueille ce vendredi le 1er Forum dédié aux métiers de l'industrie pour des collégiens et lycéens. Le président de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, dans la Vienne, Philippe Jehanno, est revenu sur l'attractivité du secteur sur France Bleu Poitou.

Le secteur industriel parvient-il à attirer les jeunes générations ? Grand Châtellerault a accueilli le premier Forum dédié aux métiers de l'industrie. Des collégiens et des lycéens vont à la rencontre de professionnels tout au long de la journée. Philippe Jehanno, le président de l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, dans la Vienne, est revenu ce vendredi matin sur France Bleu Poitou sur l'attractivité du secteur industriel.

Les forums sur les métiers de l'industrie comme celui organisé par Grand Châtellerault ce vendredi se multiplient. C'est nécessaire pour trouver de la main d'oeuvre?

Les forums ont pour but de montrer aux jeunes, aux plus jeunes en particulier et à leur famille, que l’industrie propose des emplois qui sont très intéressants et pour travailler un peu sur cette image qui n'est pas tout à fait à la hauteur de la réalité. l'industrie est souvent vue comme un endroit où les métiers sont difficiles, ce qui n'est pas forcément non plus la réalité. Les Français sont très attentifs à l'environnement. L'entreprise est quelque fois vue comme quelque chose qui ne travaille pour l'environnement. Ce sont de fausses idées qu'il faut combattre de façon à pouvoir faire rentrer des jeunes dans l'industrie.

Il faut convaincre les élèves ou leurs parents ?

Je pense que c'est l'ensemble. Depuis deux ans, on travaille beaucoup sur l'image de l'apprentissage. c'était un peu une seconde voie pour arriver à un diplôme et maintenant, ça passe dans les mœurs comme quelque chose qui permet d'arriver à des emplois de qualité. Il faut convaincre les enfants mais souvent les parents car l'entourage du candidat qui va se diriger vers une filière générale ou une filière apprentissage est encore extrêmement présent dans les choix.

La hausse du nombre de jeunes en apprentissage au niveau national profite-t-elle également au secteur industriel ?

On a vu une hausse de l'apprentissage dans la Vienne : +3% pour les Bac pro. Le mouvement est démarré, il faut absolument le continuer.

Il y a de l'emploi dans le secteur industriel et pourtant il peine à recruter ?

On va embaucher dans la Vienne entre 700 et 900 personnes dans l'industrie dans les 5 ans qui viennent pour remplace rà la fois les personnes qui partent et pour accompagner la croissance, de 1 à 2%. Tous les métiers sont concernés : usineurs, chaudronniers, soudeurs mais également des postes à pourvoir comme les ingénieurs R&D. Toute une palette de métiers offre des opportunités et est en tension pour les entreprises.