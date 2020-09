Métiers de la vigne et du vin : 700 offres d'emplois à pourvoir en Bourgogne

Vous aimez le vin ? Vous aimez la vigne ? Vous aimez la nature ? Vous cherchez du boulot ? Eh bien plusieurs centaines d'emplois vous tendent les bras ! Les maisons, caves et domaines de Bourgogne connaissent, depuis plusieurs années, une pénurie de main d'oeuvre pour les métiers de la production viti-vinicole.

Un plan d'action autour de la formation et de la recherche d'emploi

Aussi à l’appel des entreprises, la Confédération des Appellations et Vignerons de Bourgogne (CAVB) et l’Union des Maisons de Vins de Grande Bourgogne (UMVGB) lancent avec le soutien du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) un plan d’actions autour de la formation et de la recherche d’emploi.

Mettre en relation employeurs et salariés

Baptisé « Vita Bourgogne / Les métiers du vin : votre avenir ! », son but est « d'attirer, de former et de mettre en relation les employeurs potentiels et les futurs salariés ». Laure-Anne Godek, responsable communication à la CAVB, est l'invitée de la « Nouvelle Éco » de France Bleu Bourgogne.

Des emplois durables à pourvoir mais pas de candidats

France Bleu Bourgogne : « Expliquez-nous en quelques mots, ce qu'est ce programme Vita Bourgogne, comment ça marche ? »

Laure-Anne Godek : « Vita Bourgogne a été créé à l'appel des professionnels de la viticulture qui se rejoignent autour du même constat : il y a des emplois durables à pourvoir sur la filière mais nous ne trouvons pas les candidats. »

Près de 700 postes de cavistes, de tractoristes ou d'ouvriers agricoles

FBB : « Des emplois en CDI et à pourvoir immédiatement ? »

LAG : « Des emplois en CDI notamment, nous avons identifiés près de 700 postes à pourvoir, entre autres des emplois de cavistes, de salariés de maintenance, de tractoristes, des emplois administratifs, opérateurs de conditionnement mais aussi d'ouvriers viticoles. »

FBB : « Qu'appelez-vous "cavistes" ? Cela correspond à quel type de métier ? »

LAG : « Un caviste pour nous n'est pas la personne qui vend des bouteilles en boutique... C'est un salarié qui est amené à élaborer le vin, qui va faire des filtrations. Ce sont des emplois qui se trouvent dans les maisons ou des domaines viticoles. Sur ces postes là on participe à la fabrication du vin. »

Entre 1 700 et 2 000 euros nets pour un tractoriste débutant

FBB : « Concernant les tractoristes, par exemple, quel est le salaire que l'on peut espérer ? »

LAG : « Un tractoriste débutant qui sort de formation va pouvoir se placer entre 1 700 et 2 000 euros nets par mois. Et avec l'expérience il va pouvoir évoluer. Donc ce sont des salaires qui sont confortables sur cette profession notamment. »

Demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA sont les bienvenus !

FBB : « Et ces offres d'emplois elles s'adressent plutôt à des jeunes, à des moins jeunes ? Quel est le profil des candidats qui peuvent postuler ? »

LAG : « Les personnes qui sont demandeuses d'emplois ou bénéficiaires du RSA ou public de l'insertion sont les bienvenues dès aujourd'hui quelque soit leur âge. Mais Vita Bourgogne a aussi vocation à parler aux plus jeunes parce qu'on a une pyramide des âges dans la viticulture qui n'est pas à notre avantage. Et d'ici à 2025 on prévoit que notre besoin de salariés augmente encore. Donc de fait, si l'on arrive à susciter des vocations chez les plus jeunes (...) ils arriveront dans la filière au moment où l'on en aura le plus besoin. »

Le site internet "VITA Bourgogne- Les métiers du vin: votre avenir! " est en ligne depuis le 1er septembre dernier. Il doit donc permettre de répertorier toutes les offres d’emploi et de formation de la filière viti-vinicole de la région.

