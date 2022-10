Métiers du soin, restauration, bâtiment, commerce : les secteurs qui ont le plus besoin de main-d'œuvre

De nombreux secteurs ont des difficultés à recruter, et subissent des pénuries de main d'œuvre. Professions du soin, transports, ingénierie, hôtellerie-restauration, commerce... Voici les secteurs qui ont le plus besoin de candidats, et ceux sur lesquels il faut miser dans les années à venir.

Infirmiers, aides-soignants, conducteurs de bus, mécaniciens auto, vendeurs, couvreurs, serveurs ou cuisiniers... de très nombreux métiers souffrent d'un manque de main d'œuvre criant, et malgré leurs besoins, les employeurs ne parviennent pas à recruter des candidats. Selon une étude d'Adecco-Analytics dévoilée la semaine dernière, plus de 4,5 millions de recrutements sont prévus en France au cours des 12 prochains mois. France Bleu vous explique quels sont les secteurs qui ont le plus besoin de main-d'œuvre actuellement, et ceux sur lesquels il faut miser dans les années à venir.

Six employeurs sur dix ont du mal à recruter

Cette année, les employeurs ont le plus en plus de mal à recruter : en 2022, 57,9% des projets d’embauche sont jugés difficiles par les employeurs, indique Pôle Emploi dans une étude. Un chiffre en augmentation de 13 points par rapport à 2021.

Une tendance confirmée par les derniers chiffres de l'agence : au deuxième trimestre de cette année, le nombre d'offres d'emploi dans le domaine de l'industrie a augmenté de 21% par rapport à la même période l'an dernier, indique Emmanuel Chion, adjoint au directeur des statistiques chez Pôle emploi à France Bleu. Dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, on compte 22% d'offres en plus, et dans le commerce, 13%.

Hausse des embauches en CDI

Parallèlement, les employeurs embauchent de plus en plus en CDI, note Emmanuel Chion. Il compte 16% d'embauches de plus en CDI cette année par rapport à février 2020, avant la crise sanitaire.

Les 15 métiers qui recrutent le plus cette année

Cette difficulté à recruter des candidats concerne la plupart des métiers. Les secteurs les plus concernés sont ceux de l’hôtellerie-restauration, les agents de sécurité et de surveillance, les caissiers et employés de libre-service et des métiers d’ouvriers industriels. Les métiers agricoles font également partie des métiers les plus recherchés, indique l'agence. Pôle Emploi précise que la très grande majorité de ces intentions d’embauche sont saisonnières.

Les 15 métiers les plus recherchés en 2022. - Pôle emploi

En dehors des emplois saisonniers, les métiers les plus recherchés sont les métiers des services aux entreprises, comme les agents d’entretiens de locaux, les ouvriers non qualifiés de l’emballage et les manutentionnaires. Les métiers de l’hôtellerie-restauration ainsi que ceux du soin et de l’accompagnement, notamment les aides à domicile et aides ménagères, sont également très recherchés.

Les 15 métiers les plus recherchés, hors recrutements saisonniers. - Pôle emploi

Les besoins en main d'œuvre par région

Par rapport à 2021, le nombre de projets de recrutement augmente dans toutes les régions hormis en Guyane et à Mayotte, note Pôle emploi.

Les besoins de main d'œuvre par région. - Pôle Emploi

Les métiers de l'hôtellerie-restauration, une pénurie "conjoncturelle"

Les premier groupe de métiers les plus recherchés, saisonnier ou non, selon Pôle emploi, regroupe le secteur de l'hôtellerie et de la restauration : serveurs de cafés-restaurants, aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration, cuisiniers, et employés de l’hôtellerie.

Mais pour Philippe Duport, journaliste spécialiste du monde du travail à franceinfo et auteur de la chronique "C’est mon boulot", la pénurie dans ce secteur ne durera pas dans les années qui viennent. "La grande démission a touché de plein fouet le personnel de la restauration", rappelle-t-il, "en raison de conditions de travail très difficiles". Mais pour lui, ce manque de main d'œuvre est conjoncturel, et il "s'agit d'une crise passagère", qui prendra fin avec l'avènement de nouvelles conditions de travail et des salaires plus attractifs.

Les métiers du soin et de l'accompagnement, "des tensions extrêmes"

Selon l'étude de Pôle emploi, le deuxième groupe qui connaît les difficultés de recrutement les plus criantes est celui des métiers du soin et de l'accompagnement. Les infirmiers, les aides-soignants, aides à domicile et aides ménagères connaissent une pénurie de main d'œuvre particulièrement sévère.

"Ces métiers connaissent des tensions extrêmes et cette tendance va se poursuivre dans les années qui viennent", analyse Philippe Duport. "Les métiers du 'care'", autrement dit du soin, "liés au vieillissement de la population, sont évidemment appelés à se développer et à recruter beaucoup", poursuit-il.

La Fédération des ambulanciers a par exemple affirmé récemment que 15.000 postes d'ambulanciers étaient à pourvoir, soit deux fois plus que l'an dernier. C'est un quart des effectifs du secteur. "Les professionnels quittent leur poste alors que les demandes explosent", explique Philippe Duport. Pour lui, il faudrait parier sur ces métiers, mais ils n'attirent plus les vocations, "car ils sont difficiles et pas très bien payés, avec beaucoup de pénibilité", rappelle-t-il.

Des passerelles vers des métiers "cousins" pour attirer les candidats ?

L'une des pistes pour attirer des candidats serait, selon lui, de créer des passerelles vers des métiers du même secteur, mais plus qualifiés. La fédération des ambulanciers imagine, par exemple, que les professionnels qui s'engagent dans le métier pourraient espérer, grâce à une validation des acquis de l'expérience et une formation complémentaire, devenir infirmier, aide-soignant, ou urgentiste après 5 à 7 ans d'expérience.

"Ces passerelles permettraient de dire à des jeunes de s'engager dans la profession avec une perspective d'évolution à moins de dix ans, et de les accompagner dans leur parcours", explique Philippe Duport. "C’est ce qui manque beaucoup en France, la mobilité entre les métiers", déplore-t-il. C’est vraiment un frein."

Un manque de main d'œuvre criant dans le transport

Le secteur du transport souffre également des pénuries de main d'œuvre. Les conducteurs routiers sont très recherchés. C'est aussi le cas des conducteurs de car, de bus ou de métro. La RATP propose jusqu'à 500 euros de prime à ses employés qui lui présenteraient des candidats ! "Ces métiers sont également difficiles, avec une pénibilité certaine, des horaires à trous et des localisations qui ne conviennent pas toujours aux candidats", décrypte Philippe Duport.

Le secteur de la construction sous la pression de la rénovation énergétique

Mais les difficultés de recrutement concernent de toute façon la plupart des métiers, note Pôle Emploi. Parmi les métiers les plus demandés, on trouve également les métiers de la construction, avec les couvreurs (89,9% des projets de recrutement sont jugés difficiles par les employeurs), les plombiers et chauffagistes (80,6%), les menuisiers (80,1%) ou les ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment (79,6%).

Un secteur poussé par les énormes besoins de la transition énergétique, notamment pour rénover et isoler les bâtiments, explique Philippe Duport : "Les Français sont poussés par la loi sur l’isolation des bâtiments, et tous les métiers liés à ce secteur vont connaître une embellie dans les années à venir, prévoit-il.

Industrie, réparation auto : 8 employeurs sur 10 peinent à recruter

Les métiers de la réparation automobile et de l’industrie présentent aussi des difficultés de recrutement importantes, comme les mécaniciens de véhicules (81,6%), les carrossiers automobiles (81,3%), les soudeurs (79,7%) ou les ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique (78,7%).

Le secteur du commerce en manque de personnel, le métavers en ligne de mire

Les employeurs ont aussi de plus en plus de mal à recruter des employés du commerce, des vendeurs en ameublement, équipement du foyer et bricolage, des employés de libre-service et des agents de sécurité et de surveillance.

Pour Philippe Duport, c'est pourtant l'un des secteurs sur lequel il faut miser dans les années à venir. "On manque de personnel dans les magasins, de personnes pour gérer les commerces, de vendeurs, de vendeurs spécialisés", explique-t-il.

Le secteur de la vente en ligne et du e-commerce est aussi très prometteur : plusieurs métiers du numérique, comme les webdesigners, sont déjà en grande tension. _"_Il y a de très belles carrières à faire", résume le journaliste spécialisé. Il évoque aussi les métiers qui vont apparaître dans les mois qui viennent avec le métavers, cet univers parallèle en ligne : "Ce sont des métiers qui vont permettre aux entreprises de prendre position dans le métavers, car tout le monde va y venir dans les mois qui viennent, et on aura besoin de spécialistes. Ils seront un peu des chercheurs d’or, des aventuriers, car les formations n’existent pas pour le moment."

Ces spécialistes devront en fait inventer les espaces de vente des entreprises dans le métavers : concevoir les boutiques des marques, penser la circulation des clients dans ces espaces virtuels... Le métavers aura aussi besoin de juristes pour régler les litiges ente les marques et leurs clients. "Ces besoins seront là à beaucoup plus court terme que ce qu’on pense", précise le journaliste.

Les spécialistes des données, stars des recruteurs

Les besoins sont également très importants dans le secteurs des data, les données liées au numérique. "Dans le monde, il manque 8 millions de spécialistes de la donnée", explique Philippe Duport. Ces data scientists, ou analystes des données, "sont capables d’aller chercher des données sur les clients et de les convertir en possibilité de contact commercial et donc en argent", explique-t-il. "C'est une tendance très lourde, apparue il y a deux ou trois ans, et qui va constamment se confirmer", prévient-il. "On échange des millions de données tous les jours, sur soi-même, et ces données ont une valeur marchande incroyable."

Pour Philippe Duport, ces métiers vont continuer à recruter dans les années à venir, car ils accompagnent la transformation de la société et ses grandes évolutions.