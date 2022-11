Métiers en tension : les travailleurs étrangers "plus motivés que les Français" selon ces patrons catalans

"Je travaille avec des Pakistanais, des Tunisiens, et ce sont les plus motivés." Pierre-Olivier Barbet ne mâche pas ses mots. Ce patron de bar à Perpignan, et responsable de la branche bars, cafés et discothèques à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) dans les Pyrénées-Orientales, se questionne. "Pourquoi manque-t-on de salariés dans un département avec plus de 12% de chômage ?"

ⓘ Publicité

Alors, pour pallier cette pénurie observée depuis plusieurs mois dans l'hôtellerie-restauration, l'agriculture ou le bâtiment, le gouvernement réfléchit à intégrer, dans son projet de loi sur l'immigration, un titre de séjour dédié à ces "métiers en tension".

loading

"À la place des décideurs politiques, je durcirais les conditions d'accès au chômage."

Pierre-Olivier Barbet, patron de bar

Pierre-Olivier Barbet ne manque pas d'exemples. "Pour mon établissement, j'ai cherché une femme de ménage pendant un an. J'ai finalement trouvé, et elle est issue de l'immigration." Selon ce patron de bar, le salaire n'est pas la cause de ce manque d'attractivité. "Un serveur peut gagner plus qu'un enseignant qui a fait six ans d'études. Le salaire est un faux problème !"

Pierre-Olivier Barbet pointe la période Covid, durant laquelle "les gens se sont aperçus que c'était bien de ne pas travailler le soir." Sa solution ? Durcir les conditions d'accès au chômage. "À la place de l'Etat, au bout du troisième refus d'emploi, je couperais les droits au chômage !"

"Tous les moyens de recrutement sont les bienvenus."

Bruno Vila, président de la FDSEA 66

Les difficultés sont les mêmes dans l'agriculture. Au moment des récoltes, les vignerons, les arboriculteurs ou les maraichers des Pyrénées-Orientales ont du mal à trouver des saisonniers. "Donc on embauche des gens qui viennent d'Espagne, du Portugal, de Pologne ou de Roumanie, explique Bruno Vila, maraicher-arboriculteur et président du syndicat agricole FDSEA dans les Pyrénées-Orientales. On est surpris de ne pas trouver assez de monde pour travailler dans ce département au fort taux de chômage."

Si le projet du gouvernement voit le jour pour faciliter l'embauche d'étrangers dans ces secteurs, "on fera l'effort de recruter localement", promet le représentant du syndicat agricole, "mais comme aujourd'hui ça ne suffit pas, tous les moyens de recrutement sont les bienvenus, y compris hors Union européenne."

loading

Même réaction dans le bâtiment

Contactées, plusieurs entreprises du bâtiment confirment la problématique de recrutement dans le secteur et, donc, l'intérêt d'un titre de séjour dédié à leurs métiers en tension. Ne souhaitant pas s'exprimer publiquement pour "ne pas rentrer dans la polémique", l'un de nos interlocuteurs ajoute quand même : "Oui, les travailleurs étrangers sont plus motivés que les autres."