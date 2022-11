Métiers spécialisés en tension : une entreprise berrichonne signe un partenariat de formation avec la région

Signature du partenariat entre Vallair Industry, le conseil régional et les organismes de formation berrichons

Pour lutter contre la pénurie de main d'œuvre spécialisées, l'entreprise Vallair, le conseil régional et des organismes de formation ( Greta , Cap Emploi ) ont signé un partenariat mercredi 9 novembre. Le dispositif Défi (Développement de l'Emploi par les formations Inclusives) propose des formations "cousues mains" pour pallier le manque criant de personnels spécialisés.

La société Vallair Industry, installée à Déols est spécialisée dans la maintenance des avions. Cette maintenance est obligatoire à plusieurs étapes de la "vie" de ce type d'appareil. C'est aussi un travail particulièrement technique de déposer chaque composant d'un avion, du réacteur aux systèmes de navigation hyper sophistiqués. C'est pour cela que les techniciens de maintenance aéronautique restent une denrée rare.

Les avantages de cette formation

L'idée c'est de recruter 14 stagiaires pour la formation bac pro sur le mode de l'apprentissage, moitié en classe, moitié en entreprise, avec un contrat à la sortie. Pour le président du Conseil Régional la signature de ce partenariat "permet à des jeunes de se projeter dans l'avenir tout en maintenant localement des postes avec une forte valeur ajoutée. De plus ce secteur est en plein développement à Châteauroux."

Autre avantage cette formation est un axe pour accompagner la croissance de Vallair Industry, un groupe de 200 salariés présent sur 3 sites Montpellier Luxembourg et surtout à Deols, près de Châteauroux. L'idée ce n'est pas que la formation à un métier, mais plutôt de jeter les bases d'une futur carrière, selon Armel Jézequel directeur général délégué de Vallair Industry. L'entreprise proposera un contrat aux stagiaires en fin de formation.

Dernier avantage, les techniciens comme les pilotes passent des certifications tout au long de leurs carrières. A terme, avec de l'expérience un technicien de maintenance aéronautique se spécialise encore, et comme ce qui est rare est cher, ils peuvent prétendre à des salaires d'ingénieurs confirme Azel Jézéquel. Sébastien fait partie des techniciens qui vont chaperonner les futurs stagiaires. Il se réjouit de transmettre "un métier passionnant car on y découvre plusieurs systèmes" d'autant que l'apprentissage a également à ses yeux une qualité fondamentale "avec la pratique on arrive à visualiser concrètement ce qu'ils apprennent en cours".

Comment postuler ?

Les 14 profils recherchés doivent être titulaires d'un bac général, technique ou professionnel, ou biee d'un diplôme de niveau 3 comme un CAP, à condition d'avoir "une appétence pour les métiers de l'industrie" explique Estelle Vidal cheffe de projet au Greta Berry. La région versera des indemnités pour les stagiaires. S'ils touchent déjà des prestations sociales, ils pourront les conserver au long des 13 mois d'apprentissage.

Pour postuler appeler le Greta Berry au 02 54 08 20 80