MeToo dans la vraie vie : des rassemblements en soutien aux victimes de harcèlement et agression sexuels

Des rassemblements en soutien aux victimes de harcèlement et agression sexuels sont prévus ce dimanche dans onze villes de France, notamment à Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Marseille.

Sur les réseaux sociaux, des milliers de témoignages de harcèlement et agression sexuels ont été publiés via les mots-clés #BalanceTonPorc et #MeToo, après l'affaire Harvey Weinstein du 5 octobre dernier. Un rassemblement baptisé "#MeToo dans la vraie vie" est organisé ce dimanche à Paris et dans plusieurs villes.

Des rassemblements dans une quinzaine de villes

La journaliste Carol Galand a lancé cette initiative jeudi dernier sur Facebook et le rassemblement parisien est prévu à 15h, place de la République. En cinq jours, plus de 1.500 personnes ont confirmé leur participation et 7.500 se déclarent intéressées par l'événement.

Dix autres villes françaises doivent accueillir des manifestations, ce dimanche : Amiens (Somme) 15h30, Lille (Nord) 15h, Besançon (Doubs) 15h, Lyon (Rhône) 14h, Clermont-Ferrand 10h30 (Allier), Bordeaux (Gironde) 14h, Toulouse (Haute-Garonne) 13h30, Montpellier (Hérault) 15h, Marseille (Bouches-du-Rhône) 16h et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 14h soit 19h, heure française.

Des rassemblements ont déjà eu lieu mercredi à Dijon (Côte-d'Or) et Rennes (Ille-et-Vilaine), jeudi à Nantes (Loire-Atlantique) et ce samedi à Nice (Alpes-Maritimes). En tout, 15 villes accueillent un rassemblement.