Métropole de Nîmes : 19 degrés dans les bureaux, c’est « non » annonce la collectivité

Il fera un peu plus chaud que 19 degrés, cet hiver, dans les locaux de la métropole de Nîmes. La collectivité a décidé de ne pas suivre la demande du gouvernement, dans un contexte de difficultés d’approvisionnement en gaz et de production d’électricité. Le thermostat sera calé sur 26 degrés, annonce Maurice Gaillard. « 19 degrés, c’est tout à fait limite pour celles et ceux qui travaillent assis, dans des bureaux », tranche le vice-président de la métropole qui l’assure tout de même. La collectivité va respecter la demande de l’exécutif de réaliser 10% d’économies d’énergie. Pour y parvenir, un liste de 15 mesures vient d’être présentée. « Elles sont guidées par ce principe : optimiser les consommations d’énergie ».

Les 39 communes de la métropole de Nîmes s’engagent donc à couper l’éclairage public. « Le choix des horaires est laissé aux maires », précise sur France Bleu Gard Lozère, Maurice Gaillard. Ce plan de sobriété énergétique doit permettre de limiter l’explosion de sa facture énergétique, estimée à 2 millions d’euros, cette année, du fait de la flambée des prix de l’électricité et du gaz.

