Métropole du Grand Nancy : une plateforme internet pour simplifier la recherche d'emploi

Jobijoba ne fait pas seulement référence à la chanson des Gipsy King, c'est aussi le nom d'une plateforme internet d'aide à la recherche d'emploi. Elle est lancée par la métropole du Grand Nancy et la maison de l'emploi. Ils l'ont présentée ce vendredi 19 mai dans le cadre du forum JobLab à Nancy.

La métropole du Grand Nancy et la Maison de l'Emploi lance la plateforme internet "Jobijoba" destinée à faciliter la mise en relation entre les recruteurs et les demandeurs d'emplois du territoire. Le site internet a été présenté ce vendredi 19 mai, dans le cadre du forum de recrutement FabLab qui avait lieu au centre Prouvé de Nancy. Après le succès de cette plateforme à Bordeaux et à Toulouse, c'est au tour de la Métropole du Grand Nancy de proposer cette mise en relation via Jobijoba. Aujourd'hui, le site internet comporte déjà 7765 annonce d'offre d'emploi dans le Grand Nancy.

Après avoir créé un compte, le demandeur d'emploi pourra postuler aux offres d'emplois proposées par les recruteurs. En fonction de son profil, il pourra aussi recevoir des alertes par mail. Les recruteurs peuvent poster une annonce qui est redirigée automatiquement sur le site de Pôle Emploi. François Werner, vice président numérique de la Métropole du Grand Nancy explique que cette initiative a vocation à mieux informer les demandeurs d'emploi :

L' interface est aussi bien conçue pour les personnes en recherche d'emploi que pour les entreprises. L'avantage du numérique aujourd'hui c'est que ça nous permet très facilement de mettre en relation les uns et les autres. Ce produit manquait et à présent il va pouvoir se décliner sur l'ensemble du territoire. La plateforme ne remplace pas la Maison de l'Emploi du Grand Nancy mais complète ses services. C'est vraiment une mise en relation directe avec l'employeur."- François Werner vice - président numérique au Grand Nancy

La plateforme recensera aussi les événements liés à l'emploi sur le territoire et devrait prochainement être disponible sur les sites internet des 20 communes du Grand Nancy.